Iranul a crescut producția de uraniu slab îmbogățit Stirea a aparut la o saptamana dupa ce Teheranul a anuntat oficial ca a incetat sa respecte anumite angajamente luate prin acordul nuclear incheiat in 2015 cu puterile internationale.



Acordul permitea Iranului sa produca pana la 300 de kilograme de uraniu slab imbogatit, iar cantitatile excedentare puteau fi stocate in afara tarii sau exportate. Luna aceasta, guvernul iranian a anuntat ca limita nu se mai aplica, iar alte angajamente se reduc, ca urmare a retragerii unilaterale a SUA din acord. Nu se stie cat de aproape de limita respectiva erau stocurile existente in Iran, arata Reuters.



