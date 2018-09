Stiri pe aceeasi tema

- Iranul a convocat sambata trei diplomati europeni, reprezentand Danemarca, Marea Britanie si Regatul Tarilor de Jos, dupa atacul din timpul unei defilari militare la Ahvaz (vest), soldat cu cel putin 29 de morti, a indicat agentia oficiala IRNA, preluata de AFP. Ambasadorii danez si olandez si insarcinatul…

- Israelul si-a reiterat miercuri amenintarile cu atacuri asupra unor tinte militare iraniene din Siria, precum si asupra unor pozitii ale armatei siriene, dupa anuntul unui acord de cooperare militara intre regimul lui Bashar al-Assad si Teheran, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Atasatul iranian…

- Ministrul iranian al Apararii a anuntat luni ca tara sa dispune de o noua racheta balistica. Agentia de presa Tasnim, apropiata conservatorilor, precizeaza ca este vorba despre o racheta Fateh Mobin cu raza scurta de actiune.

- Florin Morariu, supranumit "eroul cu facalet de la Londra", care va primi distinctia "The Queen's Commendation for Bravery" din partea Marii Britanii pentru faptele de care a dat dovada in timpul atacului terorist din iunie 2017, anunța ca va fi premiat și de Metropolitan Police, transmite Mediafax.…

- „Negocierile” americano-iraniene au trecut la faza urmatoare, in care cartile mari sunt aruncate pe masa. Desi, in mod public, ofi cialii de la Teheran au respins oferta lui Donald Trump, in realitate, se pregateste terenul pentru primele intalniri bilaterale. Demonstratia de forta pe care o pregateste…