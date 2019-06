Iranul a avertizat Consiliul de Securitate al ONU ca nu mai este datoria sa sa mentina acordul nuclear

Stiri pe aceeasi tema

- 'Natiunea iraniana este in cautare de demnitate, de independenta si de progres, si acesta este motivul pentru care presiunile inamicilor cruzi nu au niciun efect asupra iranienilor', a afirmat ayatollahul Khamenei intr-un discurs, conform extraselor difuzate de biroul sau de presa prin Twitter.'Frumoasa…

- In urma anuntarii unor noi sanctiuni americane contra Teheranului, presedintele iranian Hassan Rouhani a acuzat marti SUA ca ''mint'' atunci cand afirma ca doresc sa negocieze cu Iranul. ''Presedintele (Donald Trump) a tinut deschisa aceasta usa pentru negocieri veritabile in vederea eliminarii complet…

- 'Suntem foarte ingrijorati: nu credem ca vreuna dintre parti doreste un razboi, dar suntem foarte ingrijorati ca am putea ajunge intr-un razboi accidental si facem tot ce putem pentru a detensiona lucrurile', a declarat Hunt pentru BBC. Jeremy Hunt a adaugat ca tara sa s-a aflat in contact…

- Cererea americana are in vedere discutii intre cei 15 membri ai Consiliului de Securitate ''privind ultimele evolutii legate de Iran si recentele incidente cu petrolierele'', a indicat una dintre aceste surse, sub acoperirea anonimatului. Conform unei alte surse, reuniunea ar urma sa se desfasoare…

- Nancy Pelosi a declarat presei ca administratia republicana va oferi un briefing cu usile inchise pentru un grup de parlamentari de top - asa-numitul 'Gang of Eight' - cu privire la Iran in cursul serii de joi. Rachete incarcate pe ambarcatiuni traditionale in Golf figureaza printre 'amenintarile'…

- Statele Unite ameninta Uniunea Europeana (UE) cu sanctiuni, fiind deranjati ca noile reglementari privind finantarea unor proiecte europene in domeniul Apararii exclud grupurile americane. Concret, oficialii americani denunta conditiile de eligibilitate in vederea finantarii de la Fondul European al…

- Agentia de presa iraniana IRIB a relatat luni ca Teheranul va relua o parte a programului sau nuclear ca raspuns la decizia SUA de a se retrage din acordul international semnat cu Iranul in urma cu patru ani, dar a adaugat ca partea iraniana nu intentioneaza sa adopte o masura similara. Seful statului…

- Puterile europene sunt incapabile sa evite sanctiunile americane impuse impotriva Teheranului dupa retragerea Washingtonului din tratatul nuclear cu Iranul, a declarat miercuri seful diplomatiei de la Teheran, Mohammad Javad Zarif, transmite AFP. Iranul si sase puteri mondiale (Statele…