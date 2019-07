Iranul a ATACAT Irakul. Mai multe poziții au fost BOMBARDATE Ca urmare a actelor teroriste comise de grupuri antirevolutionare, au fost bombardate centre de antrenament terorist situate in zona de frontiera cu regiunea irakiana Kurdistan", au transmis Gardienii Revolutiei din Iran. Mai multi "teroristi" au fost ucisi in atacuri. Nu este clar unde au avut loc exact raidurile aeriene. Conform unor surse, unele obiective atacate se afla pe teritoriul Irakului. Conform unor surse citate de agentia Reuters, bombardamentele sunt o reactie la un atac comis de un grup insurgent, incident soldat cu moartea a cinci militari iranieni, informeaza Mediafax. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

