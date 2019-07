Stiri pe aceeasi tema

- Administratia de la Teheran a anuntat duminica dimineata ca va creste concentratia uraniului imbogatit cu aproape doua procente peste limitele permise in Acordul Nuclear semnat in 2015, pentru a produce combustibil pentru centrale nucleare, conform BBC si Reuters.

- Agentia Internationala a Energiei Atomice (AIEA), insarcinata cu verificarea aplicarii de Teheran a Acordului de la Viena din 2015 in dosarul nuclear iranian, a confirmat luni, printr-un purtator de cuvant, ca Iranul a depasit limita impusa prin acest document rezervelor iraniene de uraniu slab imbogatit,…

- ​Purtatorul de cuvânt al ministerului iranian de externe a declarat luni ca planul american pentru pace în Orientul Mijlociu ce va fi prezentat la o conferința internaționala, ce va avea loc saptamâna aceasta în Bahrein este ”o rușine” și este ”condamnat la…

- Presedintele SUA Donald Trump, aflat in vizita in Japonia, a adoptat luni un ton conciliant in fata tensiunilor in crestere cu Iranul, dand asigurari ca Washingtonul nu doreste o schimbare de regim la Teheran, si s-a declarat optimist in privinta intentiilor Coreei de Nord, apreciind "inteligenta" liderului…

- "Nu urmarim o schimbare de regim (la Teheran), vreau ca aceasta sa fie clar", a spus presedintele american, in timp ce Statele Unite desfasoara forte militare in Orientul Mijlociu."Ceea ce dorim este absenta armelor nucleare. Chiar nu vreau sa ranesc Iranul", a adaugat el, la incheierea…

- Presedintele Donald Trump s-a declarat miercuri "sigur ca Iranul va dori in curand sa discute cu Statele Unite", in pofida escaladarii tensiunii dintre cele doua tari, relateaza AFP. Totodata, presedintele american a negat, pe Twitter, existenta oricarei "dispute interne" in cadrul administratiei cu…

- „Un portavion care are cel putin 40-50 de avioane si 6.000 de soldati reprezenta o amenintare serioasa pentru noi in trecut insa acum ... amenintarile s-au transformat in oportunitati", a afirmat Hajizadeh. El a adaugat: „Daca americanii fac o miscare, ii vom lovi frontal". Ministrul de Externe…