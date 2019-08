Iranul a anunţat că a dezvoltat propriul corespondent al sistemului antiaerian rusesc S-300 Iranul a finalizat dezvoltarea propriului sistem antiaerian Bavar-373, expertii iranieni afirmand ca acesta este un corespondent imbunatatit al sistemului rusesc de aparare antiaeriana S-300, informeaza agentia de presa Irna, citand surse din domeniul apararii de la Teheran, potrivit middleeastheadlines.com.



Potrivit unor surse din armata iraniana, acest noi sistem va fi prezentat saptamana viitoare.



Bavar-373 poate lovi tinte la o altitudine de pana la 27 km, avand o raza de actiune de peste 200 km, conform datelor difuzate de agentia iraniana de presa.



