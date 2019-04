Stiri pe aceeasi tema

- Mii de iranieni si afgani s-au masat in ultimele zile la frontiera dintre Turcia si Grecia, in urma zvonurilor difuzate pe retele sociale conform carora autoritatile turce le vor permite sa treaca granita, transmite EFE, preluand presa locala de luni. In ultimele trei zile, fortele de…

- NATO a încercat sa strânga rândurile pentru a arata o alianta unita împotriva Rusiei și a altor amenințari emergente, în ciuda diferențelor care au aparut între unii dintre membrii sai în cadrul reuniunii ministeriale care a avut loc la Washington pentru aniversarea…

- ■ copiii nu se pot adapta la sistemele de invatamint din tarile in care munesc parintii lor ■ in 2018, in Neamt au fost echivalate 413 dosare ■ copiii „proveneau“ din Italia, Spania, Germania, Franta, Grecia, Austria, Anglia, Belgia, Olanda, Turcia sau Canada ■ exista si copii care pleaca in tari din…

- Sute de mii de oameni au iesit in strada la Istanbul in 2013 pentru a protesta impotriva planului de a construi un proiect imobiliar controversat in parcul Gezi din centrul orasului. Protestele s-au transformat in demonstratii antiguvernamentale la nivel national si au reprezentat o provocare directa…

- „Bacsisul nu ar trebui sa se supuna cotei de TVA, pentru ca nu este asimilat unei livrari de bunuri sau unei prestari de servicii si, ca urmare, bacsisurile oferite de clienti se distribuie angajatilor de catre conducerea operatorului economic”, a afirmat Petrescu. Potrivit acestuia, veniturile…

- Peste 9,2 milioane de turisti straini au vizitat anul trecut Bulgaria (tara a carei populatie este de aproximativ sapte milioane), o crestere de 4,4% fata de 2017, conform datelor Institutului National de Statistica (NSI), cei mai multi vizitatori straini fiind din Romania, Grecia, Germania, Turcia,…

- CHIȘINAU, 10 ian – Sputnic. În anul 2018 (11 luni), polițiștii de frontiera din România - independent sau în colaborare cu inspectorii vamali ori reprezentanți ai altor instituții abilitate - au reținut în vederea confiscarii 4.670.000 pachete țigari de contrabanda,…