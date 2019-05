Stiri pe aceeasi tema

- Maria Butina, care a pledat vinovata la acuzatia ca este agenta rusa, a fost condamnata vineri la 18 luni de inchisoare de catre un tribunal de la Washington, dupa ce s-a infiltrat in aparatul politic american prin legaturi cu NRA, puternicul lobyy american al armelor, relateaza AFP.

- arhitectul Johannes Bertleff și sculptorul Virgil Scripcariu Stand inedit al Marii Britanii la Bookfest 2019, creat de doi artiști romani: arhitectul Johannes Bertleff și sculptorul Virgil Scripcariu spațiu deschis / dinamic / propunere de amenajare care evidențiaza puterea carții de a conecta oameni…

- Ieri, 15 aprilie 2019, politistii de ordine publica din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia, sprijiniti de politistii Sectiei 1 Politie Rurala Galda de Jos au identificat si retinut o femeie in varsta de 45 de ani, din comuna Metes, posesoarea unui mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis…

- Nancy Leigh Ann Brann, o profesoara in varsta de 44 de ani a recunoscut ca a violat un elev de numai 14 ani! Halucinant este faptul ca incidentul s-a produs chiar intr-o sala de clase, in Maine, Marea Britanie.

- Prima persoana gasita vinovata in Marea Britanie pentru mutilare genitala feminina a fost condamnata vineri la 11 ani de inchisoare pentru ca a taiat-o pe fiica sa de trei ani. "Sa fim clari: Mutilarea genitala feminina este o forma de abuz asupra copilului", a spus judecatoarea Philippa Whipple mamei…

- Asa-numitul "The Stronger Towns Fund", din care unele detalii au aparut in presa luna trecuta, este vazut de multi drept o parte integranta a eforturilor lui May de a obtine sprijin pentru acordul ei de Brexit de la parlamentarii de opozitie laburisti care reprezinta zone in special din nordul Angliei…

- Serghei Mihailov, un fost colonel al Serviciului Federal rus de Securitate (FSB), a fost condamnat, marti, la 22 de ani de inchisoare de o instanta judiciara din Rusia, sub acuzatia de spionaj in favoarea Statelor Unite, relateaza site-ul agentei Reuters. ...

- Un fost ministru israelian a fost condamnat marti la 11 ani de inchisoare dupa ce a pledat vinovat intr-un caz de spionaj in favoarea Iranului, principalul inamic al statului israelian, a indicat procurorul Geula Co...