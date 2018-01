Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat Raed Arafat spune ca la Brasov, la Cluj si Iasi au aparut panouri publicitare cu mesaje impotriva vaccinarii, care reprezinta "un atentat la sanatatea publica" si "submineaza toate eforturile din ultimele luni prin care se incearca cresterea numarului copiilor vaccinati in Romania"

- Taximetriștii au protestat fața de piraterie, ținta directa a protestului fiind firma de car sharing Uber. Sute de mașini au plecat in coloana pe strazile orașului. Coloana de taximetre a staționat in fața Prefecturii și a Primariei Timișoara, ajungand apoi pana la Stadionul „Dan Paltinișanu”.…

- O serie de orase mari din Romania ar urma sa majoreze taxele si impozutele locale pentru firme si persoanele fizice, pentru a acoperi pierderile cauzate bugetelor edilitare de mutarea contributiilor sociale de la angajatori la angajati - se plang antreprenorii reuniti in cea mai mare organizatie patronala…

- Cateva mii de persoane marsuluiesc in mai multe orase din tara, protestand fata de modificarea legilor justitiei. La Cluj-Napoca sunt peste cinci mii de oameni in strada care scandeaza ”Justitie, nu coruptie” si ”Dragostea de tara, in strada se masoara”.Numarul celor care protesteaza la Cluj-Napoca…

- "Iesim duminica sa tragem un semnal de alarma fata de asaltul impotriva justitiei. Hai sa fim cu totii in strada duminica pentru a da alarma! Tacerea noastra e puterea lor, asa ca hai sa facem galagie! Luptam pana la capat", se arata pe pagina de Facebook a evenimentului, intitulat dupa discursul…

- Conform datelor publicate pe site-ul OPCOM, prețul energiei electrice pentru consumatorii care sunt alimentați în regim de serviciu universal va crește de la 1 ianuarie.Astfel, pentru energia livrata în banda, între orele 1:00 — 24:00, prețul va fi de 245 de lei…

- Un mars de comemorare a Regelui Mihai I este anuntat pentru duminica, in Capitala, urmat de un protest fata de actuala guvernare in Piata Victoriei. Manifestatii antiguvernamentale sunt anuntate si in mai multe orase din tara, dar si in diaspora, ...

- Mii de iranieni au manifestat vineri impotriva Israelului, dupa recunoasterea de catre Donald Trump a Ierusalimului drept capitala a acestui stat, iar un reprezentant religios i-a indemnat pe palestinieni la revolta, relateaza AFP. Televiziunea publica iraniana a difuzat imagini cu mii de persoane…

- Mii de iranieni au manifestat vineri impotriva Israelului, dupa recunoasterea de catre Donald Trump a Ierusalimului drept capitala a acestui stat, iar un reprezentant religios i-a indemnat pe palestinieni la revolta. Televiziunea publica iraniana a difuzat imagini cu mii de persoane defiland, dupa…

- Scandalul pe legile justiției pare fara sfarșit! Inițiativa Romania a dat publicitații o chemare la proteste de amploare, ca urmare a dezbaterilor de miercuri din Parlament pe tema modificarilor la legile justiției și la legea ANI. Chemarea la proteste este semnata de cateva zeci de asociații civice…

- Mii de persoane au manifestat joi in Tunisia impotriva deciziei americane de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, iar parlamentari au indemnat la o mobilizare nationala vineri, relateaza AFP. In Iordania, sute de manifestanti au ars fotografii ale presedintelui Donald Trump si drapelul…

- Aproximativ 100 de oameni protesteaza, joi seara, in fata Parlamentului, care continua dezbaterile pe legile justitiei. De asemenea, cateva sute de persoane protesteaza la Sibiu, Timisoara și Ramnicu Valcea. Se scandeaza „Hoții”, „PSD, ciuma roșie”, „Respingeți legile injustiției”, „Jos ghearele de…

- S-a scandat, de asemenea, "Moarte Israelului!". Manifestatii de protest sunt prevazute vineri in regatul hasemit, dupa rugaciunea musulmana saptamanala. Cateva sute de persoane s-au adunat in centrul Tunisului, la apelul unor partide de stanga si unor grupari islamiste, si au strigat "Suntem cu totii…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, vrea sa il dea in judecata pe presedintele PNL Bucuresti, Cristian Busoi, pentru afirmatiile acestuia conform carora interzicerea sistemelor alternative de transport in regim taxi in Bucuresti ar fi doar un „lobby puternic” al primarului general, precum si obtinerea…

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.) a obținut autorizație pentru organizarea unor proteste, pe 13 decembrie in București și in toate marile orașe din țara, iar pe 20 decembrie 2017, din toata țara se vor deplasa coloane de mașini catre București, pentru…

- Lia Olguta Vasilescu a declarat, luni seara, la Romania TV ca a fost aprobata cererea PSD de organizare a mitingului de duminica. Ministrul sustine ca nu este un miting pro-PSD, ci un miting de protest fata de abuzuri. Citeste mai mult pe RTV.NET: http://www.romaniatv.net/lia_391141.html#ixzz50N8ceUBE

- Lantul de pizzerii Bella Italia a fost fondat in 1999, iar sase ani mai tarziu a fost lansat conceptul de franciza. Astfel, lantul este prezent cu sase unitati pe piata locala, dintre care trei sunt operate in sistem de franciza.

- Zeci de mii de manifestanti au participat sambata, la Tel Aviv, la “Marsul Rusinii”, un protest indreptat impotriva coruptiei si a aprobarii, intr-o prima forma, a unei propuneri de lege care l-ar putea proteja pe prim-ministrul Benjamin Netanyahu in investigatiile ...

- “Stat Islamic” (ISIS) a lansat o serie de imagini cutremuratoare in care promite un Craciun cit mai singeros pentru sutele de mii de oameni care se vor afla in cele mai mari orase din lume, scrie Daily Mail. ”Va vom distruge tara”, ”Sub observatie” si ”Ne vedem curind”, acestea au fost mesajele transmise…

- Mii de persoane protesteaza, la aceasta ora, in București. Manifestatii au loc și in zeci de orase. Continuarea pe www.stirileprotv.ro.

- Noi manifestatii sunt anuntate duminica in Bucuresti, incepand cu ora 18.00, si in orase din toata tara si din diaspora. Grupuri civice si organizatii neguvernamentale, confederatiile sindicale Blocul National Sindical si Cartel Alfa cheama romanii in strada sa ceara retragerea legilor Justitiei, respingerea…

- Noi manifestatii sunt anuntate pentru duminica seara in Bucuresti si in zeci de orase, 42 de grupuri civice si organizatii neguvernamentale, precum si confederatiile sindicale Blocul National Sindical si Cartel Alfa chemand romanii sa ceara in strada retragerea legilor Justitiei, respingerea in Parlament…

- Conform Bancii Mondiale și Comisiei Europene, dupa „indicele de magnetism“, care ia in considerare veniturile firmelor raportate la numarul de locuitori, salariul mediu, numarul de studenți, investițiile pe cap de locuitor și distanța fața de București, reședința județului nostru ocupa abia locul 38…

- Muftiatul Cultului Musulman Constanta va reabilita in regim de urgenta Moscheea "Carol Ildquo;. In acest sens, Primaria Constanta a emis, pe data de 14 noiembrie, Autorizatia de construire nr. 1652 pentru "Reabilitare in regim de urgenta parte de sarpanta avariata Moscheea laquo;Carol Iraquo;ldquo;.…

- Proteste fata de OUG de modificare a Codului Fiscal, precum si fata de proiectele de modificare a legilor justitiei au loc duminica seara, atat in Bucuresti, cat si in mai multe orase din tara. In Bucuresti, oamenii au inceput sa se adune in fata Guvernului, la ora 18.00, dupa care au plecat in mars…

- Site-ul de vacante si calatorii „Travelbird“ a realizat un clasament al celor mai primitoare orase, luand in considerare 500 dintre destinatiile turistice din intreaga lume. Din pacate, Bucurestiul ocupa un loc care nu-i face cinste.

- Proiectul de lege, depus de senatoarea PNL Alina Gorghiu la inceputul anului, care prevede inlocuirea pedepsei cu inchisoarea de pana la 2 ani cu detentie la domiciliu, prin supravegherea cu bratara electronica, executarea fractionata a pedepsei in zilele de sambata si duminica, intr-un centru special,…

- București, Kiev și New Delhi sunt in 2017 pe locul zece in topul celor mai ieftine orașe din lume, arata studiul Worldwide Cost of Living publicat luni de Economist Intelligence Unit (EIU), transmite Digi24.ro.

- În vizita la Teheran, Vladimir Putin s-a întâlnit cu lideri iranieni pentru discutii asupra Siriei, asupra acordului nuclear si întarirea cooperarii. Prilej cu care gigantul rus Rosneft a semnat o „foaie de drum” cu societatea petroliera iraniana Nioc. Rusia…

- Proteste fata de proiectele de modificare a legilor justitiei au avut loc atat in Bucuresti, cat si in mai multe orase din tara. In Bucuresti, manifestantii au pornit la ora 19.00 in mars spre Parlament. Manifestatii asemanatoare au avut loc duminica si in diaspora, in orase precum Paris, Berlin, Roma,…

- Proteste fata de proiectele de modificare a legilor justitiei au loc atat in Bucuresti, cat si in mai multe orase din tara. In Bucuresti, manifestantii au pornit la ora 19.00 in mars spre Parlament. Manifestatii asemanatoare au loc duminica si in diaspora, in orase precum Paris, Berlin, Roma, Zurich.

- Proteste fata de proiectele de modificare a legilor justitiei au loc atat in Bucuresti, cat si in mai multe orase din tara. In Bucuresti, manifestantii au pornit la ora 19.00 in mars spre Parlament. Manifestatii asemanatoare au loc duminica si in diaspora, in orase precum Paris, Berlin, Roma, Zurich.

- Proteste fata de proiectele de modificare a legilor justitiei au loc atat in Bucuresti, cat si in mai multe orase din tara. In Bucuresti, manifestantii au pornit la ora 19.00 in mars spre Parlament. Manifestatii asemanatoare au loc duminica si in diaspora, in orase precum Paris, Berlin, Roma, Zurich.

- In București și in alte zeci de orașe din țara au loc la aceasta ora proteste. „Continuam ce am inceput iarna trecuta”, „Nu vrem sa fim o nație de hoți”, asta spun romanii care au ieșit din nou in strada pentru a-și arata nemulțumirea fața de Guvern. Oamenii cred ca doar prin solidaritate vor putea…

- Mii de persoane se afla deja in fața Guvernului, iar numarul celor sosiți la protestul „Nu vrem sa fim o nație de hoți!” crește continuu. Și in alte orașe din țara - Cluj-Napoca, Sibiu, Brașov, Galați, Iași, Craiova, Ramnicu Valcea - s-au adunat sute de oameni.

- Peste 2000 de persoane se afla deja in fața Guvernului, iar numarul celor sosiți la protestul „Nu vrem sa fim o nație de hoți!” crește continuu. Și in alte orașe din țara - Cluj-Napoca, Sibiu, Brașov, Galați, Iași, Craiova, Ramnicu Valcea - s-au adunat sute de oameni.

- Proteste fata de proiectele de modificare a legilor justitiei au loc atat in Bucuresti, cat si in mai multe orase din tara. In Bucuresti, manifestantii pornesc la ora 19.00 in mars spre Parlament. Manifestatii asemanatoare sunt anuntate pentru duminica si in diaspora, in orase precum Paris, Berlin,…

- Mai multe proteste fața de proiectele de modificare a Legilor Justiției sunt anunțate pe Facebook pentru duminica seara in București și in alte orașe din țara și din afara. În București, oamenii sunt chemați sa se adune la ora 18,00 în Piața Victoriei, urmând…

- In Bucuresti, oamenii se vor aduna in fata Guvernului, urmand ca, in jurul orei 19.00, sa plece in mars spre Parlament. Manifestatii asemanatoare sunt anuntate pentru duminica si in diaspora, in orase precum Paris, Berlin, Roma, Zurich. In Iasi protestele vor fi organizate in piata Unirii. „Proiectul…

- „Eclectic“ este cuvantul care defineste cel mai bine structura profunda a Bucurestiului contemporan. Este ceea ce il apropie de haosul fermecator al Istanbulului si de suprapunerea amprentelor istorice din Lisabona. Intr-o capitala de care cateva generatii inca isi amintesc ca de Micul Paris, desi constructiile…

- Proteste fata de proiectele de modificare a legilor justitiei sunt anuntate, pe Facebook, pentru duminica seara, atat in Bucuresti, cat si in mai multe orase din tara. In Bucuresti, oamenii se vor aduna in fata Guvernului, urmand ca, in jurul orei 19.00, sa plece in mars spre Parlament. Manifestatii…

- ♦ Din totalul locuintelor finalizate anul trecut in cele mai mari sapte piete rezidentiale, mai mult de jumatate au fost livrate in zonele limitrofe marilor orase, si nu in interiorul acestora ♦ Problemele de infrastructura reprezinta insa principalul obstacol al dezvoltarii limitrofe.…

- “Semaforul cu buton de la trecerea de pietoni din dreptul intrarii la Colegiul Ion C. Bratianu functioneaza in regim de galben intermitent incepand de astazi, 31.10.2017, urmand ca de maine 1.11.2017, ora 7:00, sa intre in regim normal de functionare” a anuntat Sorin Apostoliceanu, viceprimarul Pitestiului.…

- Consilierii locali au aprobat, in cadrul ședinței de Consiliu local din cadrul Primariei Zalau de joi, 26 octombrie, o serie de modificari aduse Regulamentului privind organizarea și funcționarea serviciului public de transport in regim de taxi și in regim de inchiriere, pe raza municipiului Zalau.…

- La Sighisoara, compania ATT factureaza pentru populatie cel mai mare tarif din tara, respectiv 379,1 lei/gigacalorie, furnizorul local de termoficare folosind drept combustibil gazele naturale. Al doilea cel mai mare tarif din tara este facturat la Alexandria, resedinta judetului Teleorman, unde agentul…

- Retro Parada Toamnei, un eveniment care incheie sezonul 2017, se desfașoara sambata și duminica in 27 de orașe din Romania. "Astazi și mâine Retromobil Club România organizeaza în 27 de orașe Retro Parada Toamnei, eveniment care încheie sezonul 2017.…

- Aproximativ 8.000 de tineri din diferite țari au defilat sambata, pe ploaie, in centrul Moscovei, in cadrul Festivalului mondial al tineretului și studenților, o manifestare inființata in 1949 de catre țarile din Blocul de Est, relateaza AFP. Purtând drapele, tinerii, proveniți…

- Zeci de mii de spanioli au iesit sambata pe strazile Madridului si ale altor orase pentru a face un apel la unitatea tarii si la dialog intre premierul Mariano Rajoi si catalanii care intentioneaza sa isi declare independenta, scrie Le Parisien .

- Cateva mii de susținatori ai opozantului rus Aleksei Navalnii, care ispașește o pedeapsa cu inchisoarea de 20 de zile pentru incitare la manifestații neautorizate, au protestat in intreaga Rusie sambata impotriva președintelui Vladimir Putin, in ziua in care șeful statului a implinit 65 de ani și…

- Atenție, șoferi! Incepand din aceasta dupa-amiaza, semafoarele de la Crang functioneaza pe culoarea galben intermitent. Ele vor intra in regim normal dupa o perioada de 48 de ore in care trebuie sa funcționeze pe galben pentru ca participanții la trafic sa [...] citește mai mult Post-ul Semafoarele…