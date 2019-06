Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump a declarat joi ca apreciaza vizita efectuata de premierul japonez Shinzo Abe in Iran, insa nu este de parere ca Teheranul și Washingtonul sunt pregatite sa ajunga la o ințelegere, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit mediafax.Citește și: Ion Țiriac…

- Președintele american Donald Trump a declarat joi ca apreciaza vizita efectuata de premierul japonez Shinzo Abe în Iran, însa nu este de parere ca Teheranul și Washingtonul sunt pregatite sa ajunga la o înțelegere, relateaza Mediafax citând site-ul agenției Reuters. "Nici…

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca este dispus sa participe la discutii cu presedintele iranian Hassan Rouhani insa a precizat ca exista mereu posibilitatea unei actiuni militare a SUA impotriva Teheranului, relateaza Reuters potrivit Agerpres.„Iranul era un loc extrem de ostil…

- Presedintele iranian, Hassan Rohani, a afirmat sambata ca negocieri cu Statele Unite vor putea avea loc numai in “respect” reciproc si “in cadrul dreptului international”, potrivit site-ului guvernamental, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . “Suntem oameni de ratiune si negociere si ne asezam la masa…

- 'Suntem pregatiti sa ne asezam in jurul unei mese impreuna cu ei. Dar efortul american care urmareste sa stopeze radical activitatile nefaste ale Republicii Islamice si ale fortei sale revolutionare (Gardienii revolutiei-armata de elita a regimului) va continua', a adaugat el, lasand sa se inteleaga…

- Presedintele SUA Donald Trump, aflat in vizita in Japonia, a adoptat luni un ton conciliant in fata tensiunilor in crestere cu Iranul, dand asigurari ca Washingtonul nu doreste o schimbare de regim la Teheran, si s-a declarat optimist in privinta intentiilor Coreei de Nord, apreciind "inteligenta" liderului…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat luni ca Statele Unite ale Americii nu au incercat sa angajeze un dialog cu Iranul, adaugand ca Teheranul trebuie sa faca primul pasul daca doreste sa negocieze cu Washingtonul, relateaza AFP potrivit Agerpres ''Presa Fake News au publicat ca de obicei…

- Teheranul a promis miercuri ca SUA vor cunoaste "gustul amar al infrangerii" in razboiul economic pe care il duc impotriva natiunii iraniene, intr-un moment in care relatiile dintre cele doua tari trec printr-o noua escaladare a tensiunilor, informeaza joi AFP. "A inceput o perioada de dificultati…