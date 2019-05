Stiri pe aceeasi tema

- Situatia actuala nu se preteaza la negocieri cu Statele Unite, a apreciat marti presedintele iranian Hassan Rohani, acuzand Washingtonul ca poarta un ”razboi economic” impotriva Iranului, in urma retragerii americane din Acordul de la Viena din 2015 in dosarul nuclear iranian si reimpunerii sanctiunilor…

- „Vom invinge frontul americano-sionist. Iranul are cel mai inalt grad de pregatire militara defensiva, pentru a contracara orice tip de amenintare sau solicitari excesive", a declarat Amir Hatami. Statele Unite au mobilizat forte militare suplimentare in Orientul Mijlociu, inclusiv un portavion,…

- Presedintele american Donald Trump a dezmintit marti informatia aparuta in cotidianul New York Times (NYT) potrivit careia oficiali americani discuta un plan militar vizand trimiterea a 120.000 de militari in Orientul Mijlociu pentru a contracara orice eventual atac iranian sau o accelerare a programului…

- Avertismentul i se adreseaza Iranului, in contextul in care Washingtonul acuza Teheranul ca pregateste "atacuri" impotriva intereselor americane in Orientul Mijlociu, relateaza AFP. "Daca fac ceva, vor suferi enorm", a declarat liderul administratiei americane in cursul unei intalniri cu premierul…

- Presedintele american Donald Trump a impus miercuri noi sanctiuni impotriva Iranului, avand ca tinta veniturile obtinute de republica islamica din exporturile industriei metalurgice, promitand ca va mentine presiunile asupra Teheranului pana cand acesta isi va modifica fundamental politicile, transmite…

- Statele Unite au anuntat ca vor trece de la 2 mai la aplicarea sanctiunilor stricte la adresa Iranului, aducandu-l la ZERO exporturi de petrol brut. Sanctiunile anuntate in urma cu 6 luni urmeaza sa se aplice fara nici o exceptie, dupa ce un numar de clienti beneficiasera de contingente de petrol exceptat…

- Ministrul de externe iranian Mohammad Javad Zarif a avertizat miercuri SUA ca vor exista 'consecinte' daca Washingtonul incearca sa interzica accesul Iranului la stramtoarea strategica Ormuz, transmit AFP si Xinhua.Citește și: Ieșire-fulger a lui Rareș Bogdan: ‘Lasați-va de manipulari’…

- 'Accentul se pune pe pozitia Aliantei de aparare si descurajare in regiunea Marii Negre', le-a declarat oficialul reporterilor, vorbind sub rezerva anonimatului inaintea reuniunii ministeriale. Oficialul a mai aratat ca Turcia ramane un partener important al Statelor Unite, dar a mentionat…