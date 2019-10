Stiri pe aceeasi tema

- Starleta de reality-show Kim Kardashian West i-a cerut sambata guvernatorului statului american Texas sa se foloseasca de autoritatea pe care o detine pentru a bloca executarea unui detinut condamnat la moarte, informeaza DPA.

Politistii clujeni au pus in executare un mandat de arestare european emis de catre autoritatile franceze pe numele unui barbat de 36 de ani, din comuna Baciu.

- Un detinut in varsta de 39 de ani, incarcerat la Penitenciarul Focsani, unde executa o condamnare de 22 ani de inchisoare pentru omor calificat, a evadat vineri dupa-amiaza, in timp ce se afla la munca pe raza localitatii Golesti, a informat unitatea de detentie. ‘Vineri, 20 septembrie 2019, in jurul…

- Un detinut, condamnat la trei ani de inchisoare, a evadat in aceasta noapte din Penitenciarul nr.10-Goian. Este vorba despre un adolescent de 17 ani, originar din raionul Causeni.Pentru ca a fugit din penitenciar, adolescentul risca sa fie condamnat pana la trei ani de puscarie.

- Partidul Liberal, condus de Dorin Chirtoaca, sustine ca prin numirea socialistului Vladimir Turcan la sefia Curtii Constitutionale, institutia „a ajuns pe mainile lui Dodon”. In opinia liberalilor, Vladimir Turcan este „romanofob” si „departe de domeniul justitiei”.

- Gest șocant facut de un deținut. Barbatul a fost gasit spanzurat in celula sa din penitenciarul din Drobeta Turnu Severin. Omul avea de executat o pedeapsa de trei ani de inchisoare pentru viol. Medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Un detinut condamnat la trei ani de inchisoare…

- O femeie din Ohio a supravietuit unei infectii puternice, care a adus-o in pragul septicemiei, dupa ce a fost linsa pe picioare de cainele sau in timp ce se afla in vacanta in Republica Dominicana.

- Medicii i-au amputat mainile și picioarele unei femei din SUA dupa ce aceasta a luat o bacterie de la cainele sau. Marie Trainer, o femeie din Ohio, a fost la un pas de moarte dupa ce a fost linsa de cainele sau. Din cauza unei bacterii pe care Marie a luat-o de la cainele sau, medicii au fost nevoiți…