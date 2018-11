Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer fara permis a fost depistat in trafic de politistii din Medgidia. La controlul efectuat asupra autoturismului condus de barbat, oamenii legii au gasit mai multe tigari de contrabanda. Potrivit IPJ Constanta, astazi, in jurul orei 11:30, politistii din cadrul Politiei municipiului Medgidia au…

- Sentința definitiva intr-o cauza in care a fost judecat un barbat de 25 de ani, acuzat pentru trafic de droguri aduse din Spania: 8 ani si 2 luni de inchisoare in regim de detenti. Dupa trei ani de judecata, instantele din Alba au pronuntat sentinta definitiva intr-o cauza in care a fost judecat un…

- Politisti amenintati cu securea si furca de un barbat din Aiud, acuzat de talharie. Agresorul a ajuns la inchisoare dupa doar opt zile de la eliberarea conditionata Un barbat in varsta de 47 de ani din Aiud a fost condamnt la 3 ani si 10 zile de inchisoare cu executare pentru comiterea a patru infractiuni.…

- La data de 06.10.2018 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Biroul Teritorial Arad au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatului RASCA COSMIN NICUSOR, pentru savarsirea infractiunii de trafic ilicit de droguri de risc.…

- Doua femei si un barbat care conduceau masini neinmatriculate ori fara a detine permis s-au ales cu dosare penale, in weekend, la Alba. Au fost opriti in trafic de Politie. Potrivit IPJ Alba, in 7 septembrie, in jurul orelor 14.40, politistii din Cugir, in timp ce actionau pe strada Victoriei din oras,…

- Sfarșit tragic pentru un barbat din Campia Turzii. A suferit un atac de cord in timp ce facea exerciții intr-o sala de sport, iar apropiații și sportivii care i-au sarit in ajutor acuza serviciul de ambulanța ca nu a ajuns la timp.