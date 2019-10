Stiri pe aceeasi tema

- Justitia iraniana a condamnat la moarte un barbat si la zece ani de inchisoare alti doi pentru spionaj in favoarea SUA, in timp ce o a patra persoana a fost condamnata la zece ani de detentie pentru spionaj in favoarea Marii Britanii, a anuntat marti purtatorul de cuvant al Autoritatii judiciare…

- Bulgaria a interzis intrarea pe teritoriul sau a unui om de afaceri rus, Konstantin Malofeev, considerat un apropiat al Kremlinului, pe care-l suspecteaza ca este implicat intr-un lobby in favoarea Moscovei, relateaza AFP.

- Procuratura bulgara l-a acuzat marti pe seful unei organizatii neguvernamentale de spionaj in favoarea Rusiei, relateaza Reuters si BTA. Potrivit procurorilor, Nikolai Malinov, directorul Miscarii nationale rusofile, a lucrat pentru Rusia in cadrul unei scheme care viza indepartarea Bulgariei de…

- Printre cei 35 de prizonieri ruși, pe care autoritațile de la Kiev a acceptat sambata sa-i elibereze in schimbul unui numar similar de prizonieri ucraineni, figureaza și un cetațean al Republicii Moldova, arestat in Ucraina sub acuzația de spionaj in favoarea Federației Ruse.

- Cele trei fetite romance, care si-au pierdut viata in accidentul teribil din Statele Unite, se numesc Julia, Angelina si Olivia. Micutele, in varsta de 6,7, si 8 ani, au murit pe loc, dupa ce masina condusa de mama lor s-a rasturnat.

- Curtea Internationala de Justitie (CIJ) a ordonat miercuri Pakistanului sa "reexamineze" condamnarea la moarte a unui indian pentru spionaj, sustinand ca Islamabadul a incalcat Conventia de la Viena asupra relatiilor consulare, informeaza AFP, potrivit Agerpres.CIJ, cu sediul la Haga, a indicat…

- Curtea Internationala de Justitie (CIJ) a anuntat joi ca isi va anunta la 17 iulie decizia privind soarta unui indian condamnat la moarte in Pakistan pentru spionaj, o acuzatie respinsa de New Delhi, relateaza France Presse. Kulbhushan Sudhir Jadhav a fost arestat in martie 2016 in provincia…

