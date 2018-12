Stiri pe aceeasi tema

- Politistul care a urcat beat la volan si a provocat un accident rutier, in noaptea de 10 iulie 2018, soldat cu moartea unei persoane, va ramane la libertate. Instanta a decis sa-l condamne la cinci ani cu suspendare. Totodata, procurorii considera ca sentinta este una prea blanda si „ilegala” si au…

- Doua persoane au murit si alte doua au fost grav ranite in urma unui accident rutier produs marti pe DN19, in afara localitatii Diosig, soferita decedata fiind ofiterul psiholog al Penitenciarului Oradea, De...

- La data de 26 noiembrie a.c., polițiștii medieșeni au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea, emis de Judecatoria Mediaș pe numele unui localnic in varsta de 26 de ani. Read More...

- Un barbat de 49 de ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa, in contextul in care nu a pastrat distanta regulamentara fata de o autoutilitara care circula in fata sa, iar cand aceasta a efectuat un viraj, a intrat cu masina in autovehicul.

- Un grav accident rutier s-a produs noaptea trecuta in Ramnicu Valcea, pe bulevardul principal care strabate orasul de la un capat la celalalt. Din cauza neacordarii de prioritate, trei persoane au ajuns la spital cu traumatisme si fracturi. Incidentul a fost surprins de camerele de luat vederi ale Politiei…

- Peste 60 de pesoane au fost ucise si alte 100 ranite dupa ce un tren a intrat intr-o multime de persone care stateau pe sine in apropiere de orasul Amritsar, situat in statul nordic indian Punjab, a declarat politia locala postului BBC. Victimele stateau pe sine si urmareau celebrarile pentru Dusshera,…

- Unsprezece oameni, despre care se crede ca erau migranti, au murit sambata in Grecia dupa ce autovehiculul in care aflau a intrat intr-o coliziune frontala cu un camion si a luat foc, informeaza politia,...

- Circa 50 de oameni si-au pierdut viata si alti 100 au suferit arsuri grave in urma unei coliziuni in care a fost implicata o autocisterna cu combustibil, sambata, in Republica Democrata Congo, au anuntat responsabili locali citati de Reuters si AFP, informeaza...