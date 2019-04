Iran - Stare de urgenţă în provincia Lorestan din cauza inundaţiilor; mii de persoane au fost evacuate Precipitatii record au continuat sa cada luni asupra vestului Iranului, mii de persoane din provincia Lorestan (Luristan) fiind nevoite sa isi paraseasca locuintele, a informat agentia de presa Tasnim, citata de Xinhua.



Starea de de urgenta a fost declarata in mai multe orase din Lorestan, in conditiile in care capitala provinciei, Khorramabad, si localitatile Pol-e Dokhtar, Dorood si Mamulan au fost grav afectate de inundatii.



Cel putin cinci persoane si-au pierdut viata in urma inundatiilor inregistrate in aceasta provincie duminica.



Sursa articol: agerpres.ro

