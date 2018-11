Iran si Irak vor sa-si extinda cooperarea economica, in pofida recentelor sanctiuni impuse Teheranului de SUA, informeaza dpa.



'Cooperarea bilaterala este in interesul ambelor natiuni si ar trebui continuata fara amestec strain', a declarat presedintele iranian Hassan Rouhani, intr-o conferinta de presa comuna cu omologul sau irakian, Barham Salih, la Teheran.



La randul sau, acesta a descris relatiile dintre cele doua tari vecine drept strategice si 'cu radacini istorice'.



Bagdadul nu va uita niciodata sprijinul Iranului in lupta impotriva ex-dictatorului…