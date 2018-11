Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele iranian, Hassan Rohani, a afirmat ca Teheranul isi va vinde petrolul si va incalca sanctiunile pe care Statele Unite ale Americii (SUA) le reintroduc incepand de luni impotriva Iranului, relateaza Reuters si AFP. ''Anunt ca vom ocoli cu mandrie sanctiunile voastre ilegale si injuste,…

- Statele Unite ale Americii incearca sa provoace o schimbare de regim in Iran, a declarat duminica presedintele iranian, Hassan Rouhani, intr-un discurs difuzat de televiziunea de stat, informeaza Reuters. Washingtonul recurge la un razboi psihologic si economic in incercarea de a priva Republica Islamica…

- Presedintele iranian, Hassan Rohani, a afirmat joi ca Statele Unite ale Americii nu au fost in stare in obtina nici un fel de realizari la reuniunea Adunarii Generale a ONU care a avut loc in aceasta saptamana, relateaza agentia Reuters, scrie Agerpres. Rohani si presedintele american, Donald…

- Statele Unite vor sa creeze insecuritate in Iran, a declarat duminica presedintele iranian Hassan Rouhani, la o zi dupa un atentat comis la o parada militara in care au fost ucisi 12 membri ai Garzilor Revolutionare de elita ale tarii. El i-a acuzat de asemenea, fara a-i numi, pe separatistii arabi…

- Presedintele american Donald Trump a acuzat marti China ca "incearca sa influenteze" alegerile din Statele Unite ale Americii prin sanctiunile sale comerciale, dupa ce Beijingul a anuntat "represalii" la noile tarife vamale indicate luni de Washington, intr-o noua escaladare a razboiului comercial,…

- Ministrul iranian al Apararii a dezvpluit luni o racheta balistica de noua generatie, potrivit agentiei de presa Tasnim, apropiata conservatorilor, care precizeaza ca este vorba despre racheta Fateh Mobin cu raza scurta de actiune, relateaza AFP. ”Asa cum am promis poporului nostru drag, nu ne vom precupeti…