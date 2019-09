Presedintele iranian Hassan Rohani l-a avertizat pe omologul sau francez Emmanuel Macron ca Iranul va continua sa se distanteze fata de acordul nuclear din 2015 daca Europa nu isi respecta angajamente asumate, in cadrul unei conversatii telefonice care a avut loc sambata, potrivit unei informari a presedintiei iraniene, transmite AFP.



Este primul schimb de opinii dintre cei doi lideri dupa intalnirea din 25 august intre presedintele Frantei si seful diplomatiei iraniene Mohammad Javad Zarif in marja summitului G7 de la Biarritz.



In mai 2018, Statele Unite au parasit acordul…