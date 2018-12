Stiri pe aceeasi tema

- Iranul asteapta prezentarea mecanismului promis de Uniunea Europeana, prin care ar urma sa poata continua vanzarile de petrol in pofida sanctiunilor americane, si nu are nicio intentie de a renegocia acordul nuclear denuntat de Washington, a declarat luni, la Bruxelles, vicepresedintele iranian Ali…

- Mai multi judecatori de la Curtea Suprema de Justitie au inaintat Consiliului Superior al Magistraturii cereri de demisie. CSM a aprobat in sedinta de marti, 6 noiembrie, cererile magistratilor, iar hotararile urmeaza sa fie remise Parlamentului, transmite IPN.

- Coreea de Nord va relua activitatile in scopul dezvoltarii arsenalului nuclear in cazul in care Administratia de la Washington nu anuleaza sanctiunile impuse Phenianului, avertizeaza Ministerul nord-coreean de Externe, scrie Mediafax."Statele Unite cred ca metoda «sanctiunilor si presiunilor»…

- Directorul Agentiei Centrale de Informatii (CIA) a SUA, Gina Haspel, i-a prezentat joi presedintelui Donald Trump, dupa deplasarea recenta intreprinsa in Turcia, concluziile sale cu privire la moartea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, au anuntat surse oficiale de la Washington, citate de AFP…

- Presedintele Iranului, Hassan Rohani, a afirmat miercuri ca Arabia Saudita nu l-ar fi omorat pe cunoscutul jurnalist Jamal Khashoggi fara protectia americanilor, a relatat agentia iraniana de presa IRNA, citata de Reuters. Liderul american, Donald Trump, a afirmat marti ca autoritatile saudite au recurs…

- Presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, l-a primit pe Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis in plenul Parlamentului de la Strasbourg, in contextul initiativei de a invita sefii de stat sau guvern ai statelor UE pentru a dezbate impreuna cu deputatii europeni viitorul ...

- Curtea Internationala de Justitie (CIJ) a dispus miercuri ca Statele Unite sa puna capat sanctiunilor impuse Iranului vizand bunuri ”in scopri umanitare”, un revers pentru Washington, care a recuzat insa competenta Curtii in acest caz, relateaza AFP, informeaza News.ro. CIJ s-a pronuntat asupra…