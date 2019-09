Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump nu a exclus miercuri o intalnire cu omologul sau iranian Hassan Rohani in marja Adunarii Generale a ONU de la sfarsitul lunii septembrie, subliniind in acelasi timp ca nu a fost luata nicio decizie in acest sens, relateaza AFP. "Bineinteles, totul este posibil", a…

- Ministrul de externe iranian Mohammad Javad Zarif a declarat joi ca, daca Washingtonul doreste o intalnire cu Teheranul, trebuie mai intai sa respecte acordul nuclear din 2015 si sa inceteze 'terorismul economic' impotriva poporului iranian, transmite Reuters, citata de Agerpres. Tensiunile dintre Teheran…

- Presedintele american Donald Trump si-a declarat intentia de a se intalni cu omologul iranian Hassan Rohani, 'daca circumstantele sunt corecte', dupa medieri facute de Emmanuel Macron, dar presedintele iranian a replicat marti ca Iranul nu va discuta cu Statele Unite pana cand nu vor ridica toate…

- Iranul este pregatit sa negocieze cu Statele Unite, daca acestea din urma isi ridica sanctiunile impuse Teheranului, a anuntat marti presedintele iranian Hassan Rohani, al carui sef al diplomatiei anunta cu o zi inainte ca a refuzat o invitatie de a-l intalni pe Donald Trump, relateaza AFP.

- Iranul monitorizeaza toate navele americane prezente in regiunea Golfului si are o arhiva cu imagini ale actiunilor lor cotidiene, a afirmat marti contraamiralul Hossein Khanzadi, potrivit Clubului Tinerilor Jurnalisti, relateaza Reuters potrivit Agerpres Iranul si Statele Unite au ajuns in…

- Consilierul diplomatic al presedintelui francez, Emmanuel Bonne, a fost primit miercuri, la Teheran, de presedintele Hassan Rohani, in incheierea unei zile de discutii cu oficiali iranieni, in incercarea de a salva acordul nuclear incheiat in 2015 si de a aplana tensiunile dintre Iran si Statele…

- Tensiunile in aceasta zona, prin care tranziteaza aproape o treime din petrolul brut mondial transportat pe cale maritima, a culminat in timpul ultimelor saptamani. SUA au acuzat Iranul de mai multe atacuri impotriva unor petroliere, iar Iranul a doborat o drona americana. "Contactam in acest…

