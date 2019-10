Iran: O femeie celebră pe Instagram pentru operaţiile sale estetice, arestată pentru "blasfemie" O femeie celebra pe Istagram pentru ca si-a modificat drastic felul in care arata prin chirurgie estetica a fost arestata in Iran si acuzata de "blasfemie", a relatat agentia de presa iraniana Tasnim, preluata de AFP. Femeia, cunoscuta pe Instagram sub numele de Sahar Tabar, a fost incarcerata la ordinul unui tribunal din Teheran insarcinat cu judecarea "faptelor ilegale culturale si a coruptiei morale si sociale", a precizat sambata seara agentia, fara a mentiona data arestarii sale. Ea se confrunta cu acuzatii precum blasfemie, incitare la violenta, obtinere de venituri prin mijloace necorespunzatoare… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

