Iran: Nouă morţi în confruntările de noaptea trecută în mai multe oraşe din centrul ţării (media) Noua persoane si-au pierdut viata in noaptea de luni spre marti in mai multe orase din provincia iraniana Ispahan (centru) in cursul violentelor ce au legatura cu miscarea de contestatare cu care se confrunta Iranul incepand de joi, potrivit televiziunii de stat, relateaza AFP.



Sase manifestanti au murit in confruntari cu fortele de ordine in timp ce incercau sa ia cu asalt un post de politie in Qahderijan.



Un copil de 11 ani a fost ucis si tatal sau ranit de focuri de arma ale manifestantilor in Khomeinyshahr in timp ce cei doi treceau pe langa o adunare.



12 morti, dupa protestele recente din Iran. 12 oameni au murit in Iran in confruntarile, din ultimele patru zile, dintre fortele de ordine si manifestantii antiguvernamentali, anunta televiziunea de stat. Violentele au continuat si seara trecuta, in mai multe orase, printre care Isfahan, un oras din…

Doua persoane au fost ucise in cursul unor confruntari in orasul iranian Dorud (vest), sambata seara, a declarat viceguvernatorul provinciei Lorestan la televiziunea de stat, relateaza duminica AFP si Reuters, potrivit Agerpres. 'A avut loc o manifestatie sambata seara si unele persoane au iesit…

