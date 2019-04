Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe iranian Mohammad Javad Zarif a avertizat miercuri SUA ca vor exista 'consecinte' daca Washingtonul incearca sa interzica accesul Iranului la stramtoarea strategica Ormuz, transmit AFP si Xinhua. Guvernul american, care sporeste presiunea asupra Teheranului,…

- Ministrul de externe iranian, Mohammad Javad Zarif, nu fusese informat in legatura cu vizita de saptamana trecuta a presedintelui sirian Bashar al-Assad la Teheran si acesta a fost unul dintre motivele pentru care si-a prezentat demisia, a anuntat marti agentia de presa a studentilor iranieni (ISNA),…

- Ministrul iranian de externe Mohammad Javad Zarif l-a ironizat vineri pe presedintele Donald Trump pe tema esecului summitului cu Kim Jong Un privind denuclearizarea Coreei de Nord, jurand ca Washingtonul nu va avea parte de un acord nuclear mai bun cu Teheranul decat cel pe care l-a denuntat anul…

- Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a numit Statele Unite ale Americii drept o tara in care nu se poate avea incredere si este doritoare de razboi, el cerand in acest context tarii vecine Armenia sa dezvolte relatiile cu Teheranul in pofida presiunilor SUA, relateaza Reuters, potrivit…

- Ministrul de Externe al Iranului, Mohammad Javad Zarif, a acuzat Israelul ca doreste razboi si a avertizat ca acest comportament, dar si cel al Statelor Unite, creste sansele unui conflict in regiune, scrie Reuters.

- Statele Unite ale Americii (SUA) sprijina "dictatori, calai si extremisti" in Orientul Mijlociu, a acuzat miercuri ministrul de externe al Iranului, Javad Zarif, intr-o postare pe contul sau de Twitter, ca raspuns la discursul presedintelui american Donald Trump privind Starea Uniunii, informeaza…

