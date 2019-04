Stiri pe aceeasi tema

- In varsta de 58 de ani, Salami era comandant-adjunct al Gardienilor Revolutiei de noua ani si il va inlocui la conducerea acestei forte pe generalul de divizie Mohammad Ali Jafari. Numirea survine la mai putin de doua saptamani dupa ce SUA au inscris Gardienii Revolutiei pe lista "organizatiilor…

- Statele Unite au plasat în mod oficial Gardienii Revoluției din Iran pe lista lor cu organizații „teroriste” straine, ceea ce crește totodata riscul unor sancțiuni sporite împotriva Teheranului, a anunțat luni președintele american Donald Trump, potrivit AFP.Este „prima…

- Generalul american Tod Wolters, fost pilot de vanatoare, a fost numit comandant suprem al fortelor aliate in Europa (SACEUR), a anuntat vineri NATO, transmite AFP, potrivit agerpres.ro.Citește și: A ieșit la iveala! Cine o susține pe fosta șefa DNA, Laura Codruța Kovesi Liderul militar…

- Generalul american Tod Wolters, fost pilot de vanatoare, a fost numit comandant suprem al fortelor aliate in Europa SACEUR , a anuntat vineri NATO, transmite AFP.Liderul militar al NATO este ofiter american, Europa desemnandu l pe secretarul general al Aliantei, in prezent norvegianul Jens Stoltenberg.…

- In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 132 din 19 februarie a fost publicata Decizia, semnata de primul ministru Vasilica Viorica Dancila, prin care Mihai Valentin Bobescu a fost numit subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne.Numirea lui Bobescu in ierarhia MAI vine la numai cateva…

- Civilii iranieni vor scanda ''Moarte Americii'' atata vreme cat Washingtonul isi va continua politicile sale ostile, insa acest slogan este indreptat impotriva presedintelui Donald Trump si a liderilor americani, nu impotriva natiunii americane, a declarat vineri liderul suprem al…

- Syleyman Selimi a fost numit in calitate de 'consilier politic' al premierului kosovar Ramush Haradinaj. El deja a fost condamnat de un tribunal kosovar pentru acte de tortura comise in timpul razboiului cu fortele sarbe (1998-1999, soldat cu peste 13.000 de morti), dar a fost pus in libertate la…

- ​Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat duminica, la finalul ședinței CEx a partidului, ca a decis sa mai aștepte „puțin” raspunsul președintelui Iohannis cu privire la numirea celor doi miniștri de la Dezvoltare Regionala și Transporturi, iar apoi se va decide calea de urmat. Dragnea l-a…