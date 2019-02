Scandal în ALDE Timiș

De acum fostul vicepreședinte al Consiliului Județean Timiș Traian Stancu și-a luat, ieri, rămas bun de la funcție, avându-i alături pe alți doi colegi eliminați...