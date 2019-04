Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul iranian de externe Mohammad Javad Zarif a declarat duminica in presa americana ca tensiunile dintre Iran si SUA sunt exacerbate in parte deoarece consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe John Bolton si anumiti lideri din Orientul Mijlociu forteaza o confruntare, transmite dpa.…

- Ieșirea din tratatul nuclear este una dintre ”numeroasele opțiuni” ale Iranului dupa ce Statele Unite au înasprit sancțiunile la adresa teheranului, a declarat duminica ministrul iranian de externe Mohammad Javad Zarif, transmite Reuters. Declarația vine dupa ce Washingtonul…

- Statele Unite trebuie sa fie pregatite pentru consecințe, daca încearca sa opreasca vânzarile de petrol ale Iranului și utilizarea Strâmtorii Hormuz, a declarat miercuri Javad Zarif, ministrul de Externe al Iranului, relateaza Mediafax citând Reuters. „Consider ca Iranul…

- Statele Unite au facut o "eroare majora" politizand industria petroliera si folosind-o ca arma, a declarat marti Bijan Zanganeh, ministrul iranian al Petrolului, citat de agentia de presa IRNA potrivit Agerpres. "America a facut o greseala majora prin politizarea industriei petroliere si utilizarea…

- Ministrul iranian al afacerilor externe Mohammad Javad Zarif i-a cerut luni presedintelui tarii sa plaseze fortele americane care opereaza in Orientul Mijlociu, in Asia Centrala si in Cornul Africii pe lista gruparilor considerate teroriste de catre Iran, informeaza AFP. Zarif i-a scris…

- Ministrul iranian de Externe, Mohammad Javad Zarif, și-a anunțat luni seara demisia, prin intermediul unui mesaj publicat pe pagina sa de Instagram, relateaza BBC și Reuters. „Îmi cer iertare pentru toate deficiențele din ultimii ani, din perioada în care am fost ministru de Externe.…

- Ministrul iranian de externe, Mohammad Javad Zarif, a declarat duminica ca Israelul cauta razboiul si ca modul in care Israelul si SUA actioneaza face ca perspectiva unui razboi sa fie ridicata, relateaza Reuters, conform agerpres.ro. "Cu siguranta, unii cauta razboiul... Israelul", a declarat…

