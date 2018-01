Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Iranului, Hassan Rohani, a respins duminica "violentele si distrugerea bunurilor publice", dar a afirmat ca trebuie creat "un spatiu pentru ca partizanii revolutiei si poporul sa îsi poata exprima îngrijorarile

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA) va incepe dezvoltarea portalului dedicat informarii publice, aceasta fiind urmatoarea etapa in aplicarea Legii prevenirii, care a fost adoptata in Parlamentul Romaniei si promulgata de presedintele Romaniei in data de 22 decembrie…

- De Craciun, polițiștii tbrașoveni vor fi la datorie, astfel incat cetațenii sa se bucure in liniste de sarbatoarea Craciunului alaturi de cei dragi. Incepand de astazi și pana pe 26 decembrie, aproximativ 740 de polițiști vor acționa la nivelul județului, in cadrul dispozitivelor suplimentare instituite…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, modificarea si completarea legislatiei achizitiilor publice, pentru a simplifica, clarifica si corela unele prevederi, precum si pentru a reduce termenele in procesul de atribuire a contractelor publice.Potrivit unui comunicat de presa al Executivului,…

- Institutia Prefectului - Judetul Buzau va invita sa participati, in data de 22 decembrie 2017, la ceremoniile dedicate Zilei Victoriei Revolutiei Romane si a Libertatii, care se vor desfasura, incepand cu orele 10.00, la Monumentul Eroilor Revolutiei din Decembrie 1989 din Piata Dacia (Municipiul Buzau),…

- Comisia speciala parlamentara privind legile justitiei s-a reunit, luni, pentru a discuta amendamentele depuse de senatori la cele trei legi ale justitiei - statutul magistratilor, organizarea judiciara si CSM.

- Nov. 1, 2017 Declaratiile publice nu garanteaza schimbari in politici. Desi retorica cu privire la acordul nuclear iranian s-a intetit in anumite momente, Teheranul pare acum sa faca o schimbare subtila dar semnificativa in ceea ce priveste declaratiile publice cu privire la programul sau de rachete…

- "Modelele de contracte propuse prin actul normativ sunt compatibile cu notiunea de contract administrativ, autoritatile administrative dispunand prerogative importante: dreptul de supraveghere si control, dreptul de a modifica unilateral contractele, situatii exceptionale, notificarea celeilalte…

- Presedintele Iranului, Hassan Rohani, a afirmat miercuri ca decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului arata ca SUA dau dovada de lipsa de respect fata de drepturile legitime ale poporului palestinian, relateaza agentia Reuters. Rohani, care…

- Politia face un apel catre cetatenii care vor sa participe la manifestari publice sa isi exercite dreptul la libera exprimare fara violenta si intr-un mod civilizat. De asemenea, daca sunteti martorul unei infractiuni va rugam sa apelati numarul de urgenta 112. In aceste zile, pe retelele sociale, cetatenii…

- Companiile si regiile publice sunt instrumente utile partidelor in obtinerea de influenta si clientela politica, iar uneori chiar pentru sifonare de resurse utile in campanii electorale sau viata de partid in general. Presa publica nu face excepție. Modificarile legislative din ultimii ani arata cum…

- Poliția Româna a transmis, prin intermediul unui comunicat, un avertisment privind persoanele care instiga participanții la proteste la acte de violența, folosindu-se de rețelele sociale, precum Facebook.”Poliția Româna face un apel catre cetațenii care vor sa participe…

- Decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului va conduce la distrugerea mai grabnica a acestei tari, sustine Amir Hatami, ministrul Apararii de la Teheran, potrivit site-ului agentiei de stiri Reuters. "Pasul (facut de Trump) va grabi…

- In Monitorul Oficial a fost publicata OUG nr. 90/2017, care se adreseaza cu precadere persoanelor din autoritatile publice si contine elemente semnificative de austeritate bugetara. Documentul ste vast si modifica multiple acte normative. In esenta, acesta isi doreste sa pastreze echilibrul bugetar…

- Marea Britanie și Iranul au insistat duminica pe necesitatea unor progrese suplimentare pentru ameliorarea relațiilor bilaterale, cu ocazia vizitei la Teheran a ministrului de externe britanic Boris Johnson, potrivit AFP. Sosit sâmbata la Teheran, Johnson a exprimat 'îngrijorarea'…

- Vești bune pentru șoferii din Romania! Chiar daca salariul minim pe economie va fi majorat de la 1 ianuarie 2018, acest lucru nu ii mai afecteaza pe soferi. Guvernul a decis in sedinta de miercuri, 6 decembrie, sa stabileasca o valoare fixa a punctului-amenda contravenționala privind circulația pe drumurile…

- Ieri, 6 decembrie, 37 de politisti din cadrul Inspectoratul de Politie Judetean Alba au actionat, pe raza municipiului Blaj, pentru asigurarea climatului de siguranta publica si prevenirea si combaterea infracțiunilor, cu ocazia „Targului Caciulilor” ce a avut loc in municipiu. Politistii au constatat…

- Premierul Pavel Filip a prezidat astazi sedinta Consiliului national pentru reforma administratiei publice, la care au participat membri ai Guvernului, ai Parlamentului si reprezentanti ai partenerilor de dezvoltare.

- In ultimele 24 de ore, politistii din Alba au intervenit la 34 de evenimente, au aplicat 93 de sancțiuni contraventionale si au constatat 4 infractiuni. Politistii vor actiona, in continuare, pentru prevenirea si combaterea oricaror evenimente ce pot afecta linistea comunitatii, a informat, luni, biroul…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, vrea sa faca plângere penala împotriva celor care au distrus bunurile municipalitații și a celor care au perturbat buna desfașurarea a „unui eveniment public legal”. Pe de alta parte, aprobarea manifestațiilor ce au loc…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat sambata la Antena 3 ca va fi facuta plangere penala impotriva celor care au distrus bunurile municipalitații și a celor care au "perturbat" buna desfașurarea a unui eveniment public legal. "Vom face plângere penala…

- Timp de 2 zile, tineri din mai multe județe se vor aduna in cadrul Școlii Gimnaziale ”Teodor Murașanu” pentru a-si forma competențele oratorice, precum și pentru a concura pentru premiul de cel mai bun discurs public la PSTT!, prima competiție EXCLUSIV de vorbit in public pentru liceeni la nivel național,…

- 218 politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Teleorman vor fi la datorie, in perioada 30 noiembrie-3 decembrie, pentru asigurarea ordinii si linistii publice, protejarea drepturilor si libertatilor cetatenilor, patrimoniului acestora, precum si pentru prevenirea oricaror fapte antisociale.

- Primaria Iasi a declansat seria consultarilor publice privind proiectul de buget pentru anul viitor. Primarul Mihai Chirica a anuntat ca au fost tiparite 5000 de chestionare care vor fi distribuite in centrele de cartier. In urmatoarele doua saptamani, cetatenii Iasului se vor putea pronunta asupra…

- Ieri, in cadrul acțiunilor desfașurate pentru siguranta cetatenilor, polițiștii au constatat aproape 800 de infracțiuni și au aplicat peste 8.500 de amenzi. Fața de 70 de persoane au fost dispuse masuri privative de libertate, iar peste 400 de șoferi au ramas, temporar, fara permis de conducere. La…

- Deputații au votat în lectura finala un proiect de lege care urmeaza sa eficientizeze administrarea întreprinderilor de stat și a celor municipale. Documentul reglementeaza particularitațile fondarii, funcționarii și încetarii activitații întreprinderilor de stat și municipale,…

- Organizația Națiunilor Unite a dat publicitații imaginile cu momentul in care soldatul din Coreea de Nord care a evadat in Coreea de Sud a fost impușcat, pe 13 noiembrie. Clipul a fost publicat miercuri și il arata pe soldatul nord-corean cum gonește cu o mașina de teren spre Corea de Sud, in Zona Demilitarizata,…

- Presedintele Iranului, Hassan Rohani, a declarat marti sfarsitul Statului Islamic (SI) in Irak si Siria, intr-o alocutiune transmisa in direct de televiziunea de stat iraniana, relateaza agentia Reuters.Un inalt comandant al Gardienilor Revolutiei din Iran, generalul Qassem Soleimani, a anuntat…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, l-a primit pe Bashar al-Assad într-o vizita neanunțata, la Soci. Cei doi au anunțat ca razboiul împotriva ISIS aproape s-a încheiat și s-au felicitat reciproc pentru victorie, anunțând intrarea conflictului din Siria în etapa…

- Presedintele Iranului, Hassan Rohani, a criticat miercuri Arabia Saudita pentru ca a facut apel la Israel sa lanseze un atac militar impotriva Libanului, potrivit Press TV, relateaza agentia Xinhua.Este ''rusinos'' ca Arabia Saudita a facut apel la Israel sa intreprinda lovituri militare impotriva…

- Un proiect de lege aflat in dezbatere la Senat prevede sanctiuni pentru cei care impiedica mamele care vor sa-si alapteze copiii cu varste pana la 2 ani, in spații publice. Potrivit proiectului, „constituie contravenție și se sancționeaza faptele savarșite in oricare din urmatoarele forme: – evacuarea…

- Serviciul de Informatii si Securitate intreprinde masuri orientate la impulsionarea mecanismelor de interactiune cu societatea si promovarea culturii de securitate. In acest sens, pe parcursul lunii noiembrie 2017 – martie 2018, ofiterii de informatii si securitate vor avea intilni cu reprezentantii…

- Ministerul de Externe iranian a respins sambata "acuzațiile nefondate" impotriva Iranului lansate de prim-ministrul libanez demisionar Saad Hariri, informeaza AFP. Aflat în prezent în Arabia Saudita, Hariri și-a anunțat în cursul zilei demisia, spre…

- Cartel ALFA saluta decizia sindicatului CNSLR - Fratia care se pregateste de greva generala din cauza masurilor fiscale de transfer al taxelor sociale de la angajator la angajat. Confederatia sustine ca o "greva generala este sanctiunea fireasca ce trebuie aplicata politicienilor aflati la…

- Teheranul a calificat luni 'ridicole si fara fundament' acuzatiile Arabiei Saudite potrivit carora Iranul ar impiedica o solutie politica in Yemen, alimentand conflictul prin trimiterea de arme catre rebelii houthi, relateaza AFP, conform agerpres.ro. 'Afirmatiile ministrului de externe saudit…

- Secretarul general al ALDE, Daniel Chitoiu, a declarat vineri, la Bistrita, ca institutiile publice au un numar supradimensionat de angajati si ca exista spatiu pentru efectuarea unor reduceri de personal. "Sunt foarte multe institutii publice care au un numar supradimensionat de personal si…

- "In momentul in care spune ca DNA este o instituție care funcționeaza foarte bine, ca procurorul șef al DNA este o persoana care face o treaba extraordinara, ii da imbolduri publice sa continue pe același drum, in loc sa recunoasca problema. (...) Ar trebui sa spuna ca avem o problema, ca s-au intamplat…

- Deputatul PSD de București, Beatrice Tudor, a declarat, in contextul in care sambata, 14 octombrie, in București va avea loc marșul “Impreuna pentru siguranța femeilor”, ca elaborarea de politici publice care sa combata agresiv și eficient flagelul violenței in familie trebuie sa devina o prioritate…

- Fiscul reglementeaza utilizarea banilor din contul de TVA Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) va supune dezbaterii publice un proiect de act normativ prin care se reglementeaza modul in care pot fi utilizate sumele din contul de taxa pe valoarea adaugata (TVA), in cazul inființarii popririi…