- Capitanul petrolierului iranian Grace 1 sechestrat cu o saptamana in urma de autoritatile din Gibraltar si ofiterul sau secund au fost arestati joi de politia teritoriului britanic, a anuntat un purtator de cuvant al politiei, citat de AFP, potrivit agerpres.ro.Aceste arestari intervin intr-un…

- „As dori sa multumesc Marinei Regale pentru profesionalism si pentru ca s-a asigurat ca dreptul international este respectat si au sustinut libertatea de navigare printr-un canal de transport marfa care este esential pentru comertul global”, a afirmat Penny Mordaunt intr-un comunicat postat pe Twitter.

- Armata de elita a regimului iranian, Gardienii Revolutiei, a negat joi ca a incercat sa impiedice trecerea unui petrolier britanic in stramtoarea Ormuz, potrivit unui comunicat publicat de agentia sa de presa Sepah News, informeaza AFP potrivit Agerpres. "Nu a existat nicio confruntare cu nave…

- Gardienii Revolutiei din Iran au anuntat, vineri, ca drona militara a Statelor Unite care a fost doborata era escortata de un avion in care erau zeci de militari americani, subliniind ca a evitat atacarea celui de-a doua aeronave.Amirali Hajizadeh, unul dintre comandantii Gardienilor Revolutiei…

- Armata Statelor Unite a facut public un video in care ar fi surprinși membri ai Gardienilor Revoluției din Iran in timp ce recupereaza o mina nedetonata de pe laterala unui petrolier japonez, in contextul in care SUA acuza Iranul de atacurile asupra petrolierelor din Golful Oman, conform Reuters,…

- SUA au instituit sanctiuni impotriva Persian Gulf Petrochemical Industries Company (PGPIC), "cel mai mare holding petrochimic" iranian, si a zeci dintre filialele sale din cauza legaturilor cu Gardienii Revolutiei, informeaza vineri un comunicat al Departamentului Trezoreriei, relateaza dpa.Sanctiunile…

- Iranul este pregatit sa faca fata sanctiunilor impuse de Statele Unite in domeniul petrolier, a declarat luni o sursa din Ministerul Petrolului de la Teheran agentiei de presa semi-oficiale Tasnim, preluate de Reuters. In acelasi timp Gardienii Revolutiei, fortele de elita iraniene, au amenintat din…