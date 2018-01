Iran: fitilul revoltei impotriva ayatollahilor provine din orasele mai mici, unde saracia si somajul sunt cronicizate

Stiri pe aceeasi tema

- Sefa diplomatiei europene, Federica Mogherini, a deplans marti "pierderea inacceptabila de vieti omenestiapos, intr-o reactie la numarul mare de victime in cadrul miscarii de contestare in desfasurare in Iran, invitand "toate partile interesate" sa se abtina de la "orice act de violenta", relateaza…

- Protestele au continuat luni, pentru a cincea zi la rind, in Iran. Manifestantii au scandat impotriva guvernului si au incendiat masini. Autoritatile sustin ca protestatari inarmati au luat cu asalt in ajunul Anului Nou sedii de politie si baze militare. Demonstratiile au fost indreptate initial impotriva…

- Proteste violente în Iran. Mii de persoane au manifestat sâmbata, în Iran, pentru a treia zi. Doi protestatari ar fi fost ucisi într-un oras de provincie, transmite Reuters. De asemenea, mulți oameni au fost arestati în timpul protestelor fața de coruptie…

- Noi proteste antiguvernamentale au avut loc in Iran pentru a treia zi consecutiv, sambata, cea mai ampla mișcare contestatara la adresa regimului de la Teheran din 2009 și pana in prezent.Citeste si: Guvernul din Iran, AVERTISMENT dupa cel mai mare val de PROTESTE din ultimul deceniu Un…

- Premierul Mihai Tudose a acceptat intalnirea solicitata de 43 de organizatii civice, active in protestele de strada declansate impotriva modificarii legilor justitiei si a codurilor penale. Intr-o postare pe Facebook, seful Guvernului s-a declarat deschis la dialog si a propus data de 27 decembrie pentru…

- Mii persoane din mai multe orașe ale țarii au protestat, duminica seara, impotriva modificarilor legilor justiției și a coaliției de guvernare, cel mai mare numar de demonstranți fiind inregistrat in Timișoara, Cluj și Sibiu. Aproximativ 1.000 de persoane au protestat, duminica, începând…

- Peter Schechter, strateg de politica externa si prezentator al podcast-ului Altamar, considera ca eventuala decizie a Statelor Unite de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului a fost luata fara analize, va ingreuna dobandirea pacii si va inversa apropierea Washingtonului de Arabia Saudita.…

- Pe fondul disputei publice dintre Gabriela Firea si Mihai Tudose, presedintele PSD, Liviu Dragnea, i-a convocat de urgenta, duminica seara, la sediul partidului, pe liderii din teritoriu. Conducerea PSD a decis, la propunerea insistenta a lui Codrin Stefanescu, sa organizeze, la weekend-ul viitor, mitinguri…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, i-a convocat de urgenta pe liderii din teritoriu la o sedinta programata in aceasta seara la sediul partidului, au declarat surse politice pentru „Adevarul“. Sedinta-fulger vine pe fondul disputei publice dintre Gabriela Firea si Mihai Tudose. Premierul nu a fost invitat…

- Unele orase din nordul Chinei nu au reusit sa imbunatateasca nivelul de calitate al aerului, a precizat joi Guvernul de la Beijing, cerand autoritatilor locale se respecte indicatiile stricte ale Executivului privind lupta impotriva poluarii, relateaza site-ul agentiei Reuters. ”Unele…

- Președintele executiv al PSD, Nicolae Badalau critica rezoluția PSD impotriva statului paralel: ”E un pleonasm, nu poate sa fie paralel si legitim”, a spus liderul social-democrat. Badalau a precizat ca rezoluția PSD, intitulata un pleonasm, nu poate sa fie paralel si sa fie legitim”, El a precizat…

- Peste 500 de liberali au protestat, luni seara, 20 noiembrie, in municipiul Baia Mare, plecand in marș pe jos din fața sediului PNL Maramureș prin centrul orașului pana in fața Prefecturii Maramureș. Inarmați cu steaguri tricolore și zeci de pancarte pe care erau scrise lozinci impotriva Guvernului,…

- PNL și USR au depus la Parlament, moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Tudose intitulata „PSDragnea, in campanie muma, la putere ciuma”. Textul va fi citit astazi in parlament, intenția liberalilor fiind ca moțiunea sa fie citita de un politician local in fața fiecarei prefecturi din țara, unde…

- Un nou protest impotriva coruptiei, a Guvernului si a modificarilor la Codul Fiscal au fost anuntat pe reteaua de socializare, pentru duminica, 19 noiembrie, de la ora 18.00, in fata Prefecturii Alba. Reamintim ca o manifestare similara s-a desfasurat duminica trecuta, la Alba Iulia, cand aproximativ…

- Comitetul Executiv National al PSD a adoptat in sedinta de vineri o rezolutie in care se refera la "statul paralel si ilegitim" care incearca sa preia controlul puterii politice, rezolutie in care il critica pe presedintele Klaus Iohannis ca isi incalca atributiile ca urmare a faptului ca nu a luat…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, pe 8 noiembrie, ca va propune Biroului Executiv al partidului depunerea unei motiuni de cezura impotriva guvernului Tudose, afirmand ca liberalii vor sesiza Avocatul Poporului pentru a ataca la CCR ordonanta de modificare a Codului Fiscal. “Vazand calamitatea…

- Jandarmii pot sa aiba asupra lor și sa foloseasca arme cu tranchilizante și dotari similare împotriva animalelor periculoase, potrivit unui act normativ care se aplica începând de azi.

- Comitetul de trecere la euro nu a fost vizitat mai de nimeni, deși este gazduit de Banca Naționala a Romaniei (BNR), a afirmat, miercuri, Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Centrale, intr-o conferința organizata de Asociația Analiștilor Financiar-Bancari din Romania (AAFBR). "Aud ca…

- Liberalii se straduiesc sa ralieze de partea lor cat mai mulți parlamentari ca sa poata depune in Legislativ moțiunea de cenzura impotriva Cabinetului Tudose. Azi, PNL batuse palma doar cu USR.

- Duma de Stat a Federatiei Ruse pregateste o lege prin care posturi de radio sau de televiziune ar putea fi declarate „agenti straini“, a declarat deputatul Andrei Isaev, membru al partidului Rusia Unita.

- Peste 1.000 de timisoreni s-au adunat duminica seara in Piata Operei din Timisoara pentru a protesta fata de modificarile fiscale aprobate de Guvern si fata de initiativa de modificare a legilor justitiei.

- Premierul Japoniei, Shinzo Abe, a declarat, vineri, ca a convenit cu presedintele rus Vladimir Putin sa implementeze cu strictete sanctiunile ONU impotriva Coreei de Nord, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters. "Cu privire la Coreea de Nord, am fost de acord sa implementam sanctiuni…

- Scopul acestei manifestari este cel de a constientiza in randul participantilor beneficiile activitatilor sportive si a modela pasiunea pentru sport alaturi de profesorii care ii coordoneaza in scoli si in mediul academic

- Președintele PNL, Ludovic Orban a declarat ca partidul va iniția și depune o moțiune de cenzura la adresa Guvernului Mihai Tudose. El a invocat, "între altele", calamitatea fiscal - bugetara. Ludovic Orban a spus ca felul în care actioneaza Guvernul ”impune…

- Adunarea generala a procurorilor DIICOT a votat astazi impotriva proiectului de modificare a legilor Justitiei. Decizia a fost luata cu „o larga majoritate” potrivit unui comunicat al institutiei.

- Partidul National Liberal va depune mâine o moțiune simpla împotriva ministrului Energiei, Toma Petcu, pe care îl acuza de „degradarea accentuata a sectorului energetic românesc”. Surse din domeniu au prezentat pentru „România libera” care sunt…

- Coreea de Sud a anunțat luni o runda de sancțiuni unilaterale impotriva Phenianului, in ajunul sosirii președintelui american Donald Trump pe teritoriul sau in cadrul turneului sau asiatic dominat de dosarul nuclear nord-coreean, relateaza AFP. Sursa foto: www.southkoreagovernment.com …

- Peste 250 de manifestanti au fost arestati, duminica, la Moscova, dupa un protest neautorizat impotriva presedintelui Vladimir Putin, scrie News.ro, citand agentia TASS. Politia rusa a precizat ca 263 de persoane au fost arestate pentru "tulburarea ordinii publice", ei avand asupra lor cutite si arme…

- Presedintele USR, deputatul Dan Barna, a declarat, sambata, ca partidul sau va avea "cu siguranta" un candidat propriu in turul I al alegerilor prezidentiale din 2019, iar pe presedintele Klaus Iohannis il va sustine numai in situatia in care acesta va ajunge in turul II, iar candidatul USR nu. "Despre…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a scris, vineri, pe Twitter ca reteaua terorista Stat Islamic ”va plati un pret foarte mare” pentru fiecare atac comis impotriva Statelor Unite, in contextul in care gruparea terorista a comis atacul din urma cu trei zile de la New York, potrivit France 24.…

- Parchetul din Spania a cerut joi unui judecator al Inaltei Curți sa dispuna detenția preventiva impotriva liderilor catalani secesioniști in așteptarea investigației privind rolul lor in eforturile ilegale ale Cataloniei de obținere a independenței, a declarat o sursa la curent cu acest dosar, relateaza…

- Romica Parpalea, cunoscut drept ”mortul lui Dragnea” sau denuntatorul de la Referendum, s-a prezentat miercuri la DIICOT pentru a depune o plangere impotriva ministrului de Interne, Carmen Dan. El a sustinut ca in jurul acesteia a existat, in perioada in care era prefect de Teleorman, o grupare infractionala…

- E oficial! Toamna și-a intrat in drepturi, temperaturile au scazut drastic, lasand loc frigului și ploilor sa puna stapanire pe intreaga țara! Totuși, trecerea de la vremea insorita și calda de care ne-am bucurat pana nu demult, la cea inchisa și rece de acum, inseamna nu doar variații de temperatura…

- Kayserispor, echipa antrenata din vara acestui an de Marius Sumudica, joaca in deplasare cu Fenerbahce, intr-un meci contand pentru etapa a 10-a din Superliga turca. Partida nu este transmisa in Romania si poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro, cu faze VIDEO. liveTEXT / Fener - Kayseri 0-0…

- Barbatul din Suceava a facut o reclamatie la Comisariatul Regional pentru Protectia Consumatorului din Brasov si a cerut ca toate produsele care tin de Halloween sa fie retrase de pe piata, pe motiv ca ar incita la "crima, vrajitorie, terorism, magie neagra, incultura, teroare psihica a copiilor…

- Membrii Parlamentului regional al Cataloniei au adoptat vineri - cu 70 de voturi la zece si doua abtineri - o motiune prin care infiinteaza Republica catalana. Dupa adoptarea motiunii de catre parlamentul catalan, premierul spaniol Mariano Rajoy a destituit Guvernul regional, a dizolvat Parlamentul…

- Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, senatorul Claudiu Manda, a precizat miercuri ca fostul sef al SPP, generalul in rezerva Dumitru Iliescu, a vorbit in cadrul audierilor de la comisie despre etapele "construirii" unui dosar impotriva unei persoane "incomode", oferind…

- Deputatul Andreea Cosma a declarat pentru Mediafax ca a fost audiata de catre inspectori privind anumite aspecte disciplinare ce ar fi fost incalcate de catre Negulescu, subliniind totodata ca va depune plangere penala impotriva acestuia. „Inspectia Judiciara s-a sesizat din oficiu cu privire…

- Marcel Pușcaș, membru fara drept de vot in Comisia Tehnica a FRF, se afla in aceste zile in concediu medical, dar cand se va intoarce la munca nu va mai avea același birou. Fostul fotbalist de la Steaua și Rapid a fost mutat din biroul pe care-l avea la etajul 2 din cladirea mare a Federației in sediul…

- Zeci de oameni s-au strans in duminica seara in Piața Victoriei pentru a protesta impotriva ministrului Justitiei, Tudorel Toader.Protestatarii au desfașurat un tricolor lung de cațiva metri și scandeaza atat impotriva ministrului Justiției cat și a intregului Guvern, scrie dcnews.ro.…

- Atentatul comis vineri seara de gruparea jihadista Statul Islamic (SI) impotriva unei moschei șiite din Kabul s-a soldat cu 56 de morți și 55 de raniți, potrivit unui nou bilanț furnizat de Ministerul de Interne afgan, relateaza AFP. 'Bilanțul victimelor atentatului comis împotriva…

- In urma cu cateva zile, deputatul USR de Constanta Cristian Stelian Ion atragea atentia asupra faptului ca o suprafata de doua hectare din parcul Tabacarie va fi transformata in expozitie de miniaturi. In sedinta extraordinara de Consiliu Local, deputatul a semnalat riscurile si dezavantajele aprobarii…

- "Inca nu se terminase contestația de la comisia de arbitraj locala, apoi centrala. Domnul Huțuca (președintele organizației PNL Constanța-n.r.) deja a informat prefectul ca nu mai suntem membri de partid. A facut o informare in fals. De aici au decurs ordinul prefectului catre consiliului local de…

- Terorismul, somajul, saracia, printre amenintarile identificate de cetatenii UE Cetatenii europeni se asteapta ca Uniunea Europeana sa-i protejeze impotriva unor amenintari precum terorismul, somajul, saracia si migratia ilegala, potrivit celui mai recent sondaj realizat de catre Parlamentul European.…

- Cetatenii europeni se asteapta ca Uniunea Europeana sa-i protejeze impotriva unor amenintari precum terorismul, somajul, saracia si migratia ilegala, potrivit celui mai recent sondaj realizat de catre Parlamentul European. Ponderea cetatenilor UE care considera ca tara lor a beneficiat…

- Atacul cu bomba a avut loc in orașul Quetta, capitala provinciei pakistaneze Balucistan, ce are frontiera cu Afganistanul și Iranul. Polițiștii raniți au primit ingrijiri medicale, dar unii dintre ei sunt in stare critica, a explicat medicul Mohamed Faruk, de la spitalul civil din Quetta.Atacul…

- Un atentator sinucigas cu bomba a atacat miercuri un vehicul al politiei în sud-vestul Pakistanului, omorând sase ofiteri si ranind alte 22 de persoane, transmite dpa. Atacul cu bomba a avut loc în orasul Quetta, capitala provinciei pakistaneze Balucistan, ce are…