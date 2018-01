Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron si-a exprimat marti, in cursul unei convorbiri telefonice cu omologul sau iranian Hassan Rohani, "preocuparea" fata de "numarul de victime legate de manifestatiile" care au loc de mai multe zile in Iran si a lansat un apel "la retinere si la calm", a anuntat presedintia…

- Presedintele SUA Donald Trump avertizeaza intr-o postare pe Twitter ca Statele Unite vor intrerupe plata ajutoarelor catre palestinieni, “care nu mai doresc sa discute despre pace”. De asemenea, el afirma ca SUA nu au primit “nici apreciere, nici respect”, in schimbul acestui ajutor, titreaza News.ro.…

- Franta este preocupata de numarul de victime si de arestari din Iran, a declarat marti un purtator de cuvant al Ministerului de Externe francez, in contextul in care bilantul persoanelor ucise in cursul manifestatiilor antiguvernamentale din aceasta tara a crescut, relateaza Reuters. 'Dreptul…

- Televiziunea de stat de la Teheran a anuntat ca fortele de securitate au anihilat "protestatari inarmati" care au incercat sa preia controlul asupra unor posturi de politie si baze militare, fara a oferi detalii suplimentare.Peste 300 de manifestanti au fost retinuti de catre politie incepand…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a estimat ca razboiul din Siria contra gruparii Stat Islamic (SI) va fi "castigat pana la mijlocul, sfarsitul lui februarie", dar atunci "va trebui" discutat cu Bashar al-Assad, transmite AFP.

- Fortele aeriene ale Arabiei Saudite au interceptat, marti, o racheta balistica lansata in directia capitalei Riad de catre rebelii huthi din Yemen. Potrivit televiziunii saudite de stat, pana in prezent nu au fost raportate daune materiale sau victime ca urmare a interceptarii rachetei deasupra…

- Cancelarul german Angela Merkel si presedintele francez Emmanuel Macron au declarat vineri, la finalul Consiliului European de la Bruxelles, ca doresc sa ajunga la o pozitie comuna cu privire la reforma zonei euro, la summitul european din martie 2018, transmite AFP.'Vrem sa ajungem pana in…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan și omologul sau francez Emmanuel Macron vor depune eforturi comune pentru a incerca sa convinga Statele Unite sa-și reconsidere decizia de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a Israelului, a declarat sambata o sursa prezidențiala turca, relateaza Reuters.…

- Președintele francez Emmanuel Macron i-a adus un ultim omagiu compozitorului, actorului și cantarețului Johnny Hallyday, sambata, in fața bisericii Madeleine din Paris, declarand ca acesta a fost "o parte din noi, o parte din Franța", relateaza AFP. * UPDATE Cântarețul…

- Presedintele iranian, Hassan Rohani, a criticat decizia pe care urmeaza sa o ia miercuri omologul sau american Donald Trump, privind o posibila recunoastere a Ierusalimului drept capitala a Israelului, si a atentionat ca tara sa nu va tolera aceasta, informeaza AFP si dpa.Iranul 'nu va tolera…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat marti ca o eventuala recunoastere a Ierusalimului drept capitala a Israelului de catre Statele Unite ar putea duce la ruperea relatiilor dintre Ankara si statul evreu, scrie AFP.

- Presedintele american, Donald Trump, si francez, Emmanuel Macron, au discutat telefonic luni despre situatia din Irak, precum si din Orientul Mijlociu, a informat Casa Alba intr-un comunicat, relateaza AFP. "Convorbirea telefonica a confirmat relatia stransa dintre Statele Unite si Franta in calitate…

- Presedintele francez Emmanuel Macron va efectua prima sa vizita oficiala in China 'la inceputul anului viitor', a anuntat vineri, la Beijing, ministrul sau al afacerilor externe Jean-Yves Le Drian, informeaza AFP. Le Drian, aflat pana duminica in vizita oficiala in capitala chineza, a facut acest…

- Iranul 'nu cauta sa domine' in Orientul Mijlociu (OM), i-a declarat marți președintele iranian Hassan Rohani omologului sau francez Emmanuel Macron, potrivit unui comunicat al președinției iraniene, informeaza AFP. 'Prezența noastra în Irak și în Siria este o invitație…

- Aceasta declaratie a fost facuta la cateva zile dupa un rar interviu acordat de seful statului-major israelian site-ului de informatii Elaph, infiintat de un om de afaceri saudit si cu sediul in Marea Britanie, care a alimentat speculatiile legate de o apropiere intre statul evreu si Arabia Saudita…

- Israelul este pregatit sa faca schimb de informatii cu Arabia Saudita, pentru ca cele doua tari au un inamic comun in regiune, si anume Iranul, a declarat seful Statului Major al armatei israeliene, conform Reuters.

- Ministrul francez de externe, Jean-Yves Le Drian, se va intalni cu premierul libanez demisionar Saad Hariri in cursul vizitei sale in Arabia Saudita, care a inceput miercuri, potrivit anturajului diplomatului francez, relateaza AFP. Le Drian se va intalni miercuri seara la Riad cu printul mostenitor…

- Pentru ca președintele american, Donald Trump, și omologul sau rus, Vladimir Putin, sa aiba o întrevedere oficiala la summitul APEC din Vietnam, trebuia ca cele doua echipe de diplomați și consilieri sa stabileasca un numitor comun în privința viitorului Siriei, unde cele doua mari puteri…

- Racheta balistica lansata din Yemen și care viza capitala saudita provine din Iran, a declarat vineri un oficial al Forțelor Aeriene Americane. Lt. Gen. Jeffrey L. Harrigian, care supervizeaza Comandamentul Central al Forțelor Aeriene în Qatar, a facut aceste observații în cadrul unei…

- Jeffrey Harrigian, seful Fortelor Aeriene din cadrul Comandamentului Central american, cu sediul in Qatar, a sustinut ca racheta a fost fabricata de iranieni si trimisa rebelilor din Yemen. Arabia Saudita a acuzat, de-a lungul timpului, Iranul, pentru inarmarea rebelilor siiti din Yemen,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron spune ca l-a atentionat pe omologul sau american Donald Trump asupra pericolelor denuntarii acordului nuclear cu Iranul, apreciind ca aceasta tara ar putea deveni „o noua Coree de Nord“ si ar fi „o nebunie“ un eventual razboi cu iranienii. Aflat in vizita in Statele…

- Calatoria vine la cateva zile dupa ce premierul libanez Saad Hariri a demisionat din funcție, in timp ce se afla la Riad, spunand ca se teme pentru viața lui. Arabia Saudita și Iranul sunt inamici și se acuza reciproc de alimentarea instabilitații in Liban și in regiune.

- Iranul va deveni "o noua Coree de Nord" daca SUA vor face sa esueze acordul nuclear semnat cu Teheranul in 2015, a atentionat presedintele francez Emmanuel Macron intr-un interviu publicat joi in saptamanalul american Time, informeaza AFP.In interviu, Emmanuel Macron povesteste ca a incercat…

- Ministrul afacerilor externe al Franței, Jean-Yves Le Drian, a intreprins joi o vizita in Egipt, unde a fost primit de președintele egiptean Abdel Fattah al-Sissi, semn al bunelor relații intre Paris și Cairo, informeaza AFP. Le Drian, care s-a aflat în vizita oficiala în Emiratele…

- Presedintele francez Emmanuel Macron isi incepe miercuri prima vizita in Orientul Mijlociu prin participarea la deschiderea noului Muzeu Luvru de la Abu Dhabi, in Emiratele Arabe Unite (EAU), relateaza dpa, conform agerpres.ro. Emmanuel Macron si printul mostenitor de la Abu Dhabi, seicul Mohammed…

- Statele Unite ale Americii au acuzat marti Iranul ca furnizeaza rachete rebelilor din Yemen, incalcand astfel rezolutiile ONU, si au cerut ca Teheranul sa fie tras la raspundere pentru destabilizarea regiunii, relateaza AFP si dpa.'Regimul iranian confirma inca o data ca ignora complet obligatiile…

- Președintele francez Emmanuel Macron i-a cerut vineri omologului sau rus Vladimir Putin, in cursul unei convorbiri telefonice, ''sa-și foloseasca toata influența asupra regimului'' sirian pentru ca ajutorul umanitar sa ajunga in Ghouta de Est, o zona rebela asediata, in apropiere de Damasc, relateaza…

- Președintele francez Emmanuel Macron a decis sa reduca puternic numarul celor care vor fi decorați cu Legiunea de Onoare, pentru a 'reda sensul' celei mai inalte distincții a statului francez, creata de Napoleon, dar cazuta in ultimul timp oarecum in banalitate, transmite AFP. Pentru perioada…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a acceptat invitatia de a merge in vizita in Rusia si ar putea participa la Forumul Economic International de la Sankt Petersburg, care va avea loc in mai, a declarat marti ministrul de externe rus Serghei Lavrov, citat de agentia RIA Novosti, relateaza Reuters,…

- Potrivit agentiei semioficiale de presa ILNA, purtatorul de cuvant al MAE iranian, a declarat in legatura cu posibilitatea unei intrevederi intre cei doi sefi de stat ca "o intentie a fost exprimata de partea americana care nu a fost aprobata de presedintele Rouhani".In anul 2013, Barack…

- Israelul va fi oricand gata de o actiune pentru a se asigura ca Iranul nu va achizitiona armament nuclear, a tinut sa precizeze seful serviciilor secrete. "Daca eforturile internationale conduse de presedintele american Donald Trump nu vor reusi sa opreasca Iranul de a dobandi capacitati nuclare,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a dat asigurari vineri ca are suficienta energie pentru a reforma Uniunea Europeana, in pofida rezistentelor pe care a le-a intalnit la summitul european, in special cu privire la impozitarea gigantilor digitali sau acordurile comerciale, relateaza AFP. 'Va asigur…

- Pozitia SUA privind Iranul si Coreea de Nord 'face si mai necesara' unitatea europenilor, a afirmat vineri presedintele Frantei, Emmanuel Macron, la incheierea Consiliului European de la Bruxelles, relateaza AFP. Presedintele francez a salutat sprijinul unanim al celor 28 de membri ai UE care s-au…

- "Astazi, poziția americana este o poziție de putere, de raport de forțe, de rivalitate intre puteri și de negare a interesului multilateralismului", a declarat Jean-Yves Le Drian. "Este sigur ca rolul și sensul multilateralismului sunt in prezent puse sub semnul intrebarii", a adaugat el in…

- Reactii internationale dupa decizia lui Trump cu privire la Iran: May, Merkel si Macron preocupati, Israel si Arabia Saudita il felicita pe presedintele american Marile puteri mondiale au reactionat dupa ce presedintele american Donald Trump a declarat, vineri, ca nu va certifica faptul ca…

- Presedintele Donald Trump a avertizat, vineri, ca SUA se pot retrage din acordul nuclear cu Iranul, întrucât regimul de la Teheran încalca prevederile acestuia, informeaza presa internaționala. Trump a cerut aliaților SUA sa faca mai strict acest tratat. "Istoria…

- Președintele francez Emmanuel Macron da asigurari, in saptamanalul german Der Spiegel, ca proiectele sale de relansare a Europei nu vor fi afectate de probabilii viitori parteneri de coaliție ai cancelarului Angela Merkel, care s-ar putea opune anumitor propuneri ale șefului statului francez, potrivit…

- Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, a avut, vineri, o conversatie cu Rex Tillerson, in care i-a transmis secretarului american de Stat ca Iranul a respectat toate prevederile asumate prin semnarea acordului nuclear, relateaza site-ul agentiei Tass. Lavrov a mai precizat ca toti semnatarii…

- Marea Britanie nu va face speculatii despre ceea ce se va intampla daca Statele Unite ar decide sa se retraga din acordul nuclear cu Iranul, a declarat un purtator de cuvant al premierului Theresa May, potrivit agentiei de stiri Reuters. Oficialul britanic a mai afirmat ca Guvernul de…

- Președintele american Donald Trump va fi singurul care va avea de pierdut daca SUA se retrag din acordul nuclear cu Iranul, a declarat președintele iranian Hassan Rohani, transmite dpa. "Daca cineva se retrage dintr-un acord internațional, el are de pierdut, nu cel care ramâne",…

- Iranul avertizeaza Statele Unite cu o reactie "nimicitoare" in cazul in care Administratia Donald Trump va cataloga “Gardienii Revolutiei iraniene” drept "organizatie terorista". Regimul islamist de la Teheran a subliniat ca armata SUA va fi tratata precum reteaua terorista Stat Islamic. Presedintele…

- Presedintele francez Emmanuel Macron s-a declarat marti "increzator" intr-o solutionare pasnica a conflictului dintre Madrid si secesionistii din Catalonia, cu cateva ore inainte de discursul premierului catalan in care acesta ar putea proclama independenta regiunii, informeaza AFP. "E o actiune…

- Președintele iranian Hassan Rohani a laudat sambata acordul nuclear incheiat in 2015 de țara sa cu marile puteri, și a declarat ca nici 10 Donald Trumpi nu ar putea revoca realizarile acestuia, informeaza dpa. "Nici Trump, nici 10 Trumpi nu vor putea sa ia înapoi beneficiile ireversibile…

- Președintele francez Emmanuel Macron a declarat joi, dupa intrevederea pe care a avut-o la Paris cu premierul irakian Haider al-Abadi, ca drepturile kurzilor trebuie sa fie 'recunoscute in Constituția' irakiana, informeaza AFP. 'Pledam pentru recunoașterea dreptului kurzilor în…