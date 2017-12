Stiri pe aceeasi tema

- Proteste anti-guvernamentale in Iran. Trei protestatari ar fi fost impuscati mortal de garzile revolutionare iraniene. Informațiile provin, insa, de la martori oculari și nu au fost confirmate de autoritați. Protestatarii au scandat impotriva Guvernului si au cerut plecarea liderului suprem, Ayatollahul…

- Transportatorul national de gaze Transgaz a anuntat ca Eurotransgaz SRL, societate infiintata la Chisinau avand ca asociat unic Transgaz, a depus joi cererea de participare la concursul investitional de privatizare a companiei de stat moldovene Vestmoldtransgaz.

- Autoritatile sud-coreene i-au arestat pe proprietarul si administratorul complexului incendiat, in care 29 de persoane au muritCel putin 29 de persoane au murit, joi, in urma unui incendiu izbucnit intr-o parcare subterana, ce ulterior a cuprins un complex comercial din orasul sud-coreean…

- Israelul isi va anunta oficial intentia de a se retrage din UNESCO (organizatia Natiunilor Unite pentru educatie, stiinta si cultura) inainte de sfarsitul acestui an, a afirmat duminica premierul israelian Benjamin Netanyahu, transmit dpa si EFE.

- Elevii vor intra in vacanta de iarna pe data de 23 decembrie 2017, conform Ministerului Educatiei. Urmatoarele zile libere pentru elevii din invatamantul preuniversitar sunt cele din timpul vacantei de iarna 2017, care se desfasoara in intervalul sambata, 23 decembrie 2016 – duminica, 14 ianuarie 2017.…

- Autoritațile americane au pus in același rand Rusia, R.P.D.Coreena și Iranul, cerand totodata Moscovei sa rezolve problemele legate de Phenian și Teheran – a declarat președintele Rusiei, Vladimir Putin, in cursul celei de a 13-a mari conferințe de presa anuale tradiționale, scrie rador.ro.„In…

- 6 arme letale cu glont si alice, 120 de cartuse, 100 de kg. de carne de vanat si preparate din carne de vanat, articole pirotehnice si tigarete, peste 300.000 de lei. Acesta e bilantul a sase perchezitii efectuate in acest week-end de lucratori ai Inspectoratului de Politie Judetean Mehedinti pe proprietatile…

- Campania electorala a inceput oficial luni in Rusia, unde alegerile prezidentiale vor avea loc la 18 martie, marele favorit fiind presedintele Vladimir Putin, candidat pentru un al patrulea mandat, relateaza AFP. Campania a fost lansata prin publicarea unui decret al Consiliului Federatiei…

- Potrivit ordinii de zi a sedintei Comisiei Speciale Comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru sistematizarea, unificarea si asigurarea stabilitatii legislative in domeniul justitiei, in data de 14 decembrie 2017,au loc dezbateri privind propunerile de modificare si completare a dispozitiilor…

- Cosmin Olaroiu a fost demis de la Shabab Al Ahli Dubai, dar arabii scriu ca romanul va semna in urmatoarele zile cu Al-Ahli Saudi, echipa care urmeaza sa-l demita pe Rebrov. "Este de asteptat ca in urmatoarele doua zile Cosmin Olaroiu sa fie anuntat oficial la Al Ahli. Atat fanii, cat si conducerea…

- Razboiul dintre Coreea de Nord și SUA este un fapt stabilit, spune un oficial nord-coreean al ministerului de Externe, intr-un comunicat publicat de agenția de presa a Phenianului și citat de The Telegraph, citeaza agerpres.ro.

- Organizatorii au confirmat inscrierea celui de-al doilea roman la Arctic Ultra 6633. Levente Polgar va participa la cea mai grea competiție din lume, ultramaratonul arctic din nordul inghețat al Canadei. Este prima persoana cu handicap fizic din istorie care va lua startul la aceasta competiție extrema.…

- Saleh, a carui moarte nu a putut fi confirmata din alte surse, a rupt alianța cu houthi in acest sfarșit de saptamana dupa confruntarile care au avut loc intre combatanți ai ambelor facțiuni. Potrivit EFE, dupa atac, rebelii houthi au aruncat in aer casa lui Saleh, aflata in cartierul Al Siasi,…

- Tribunalul Constanța a dispus arestarea preventiva a doi cetațeni turci care au adus, in apele romane, cu o nava, in urma cu patru zile, 65 de migranți din Irak, Pakistan, Siria si Afganistan.

- Cetatea Alba Carolina s-a imbracat in haine de sarbatoare. Mii de beculețe, figurine luminoase și ghirlande au fost aprinse, in Piața Cetații din Alba Iulia. „Oficial”, luminițele din Parcul Sarbatorilor de Iarna se vor aprinde vineri, de Ziua Naționala. Cu toate acestea, atat miercuri seara cat și…

- In ceea ce privește amenzile contravenționale din domeniul rutier – va informez ca Ministerul Afacerilor Interne a trimis catre Ministerul Finanțelor Publice propunerea de menținere in anul 2018 a punctului-amenda, la valoarea din prezent, respectiv 145 de lei.In condițiile in care, conform…

- Peste 1.500 de manifestanți s-au adunat duminica seara in Piața Victoriei, pentru a protesta impotriva schimbarii legilor justiției. Oamenii scandeaza ''Justiție, nu corupție'', ''PSD, ciuma roșie'' și ''Demisia'' și poarta pancarte pe care scrie ''Toți…

- Moartea actritei Stela Popescu a fost cauzata de un accident vascular cerebral hemoragic sever, incompatibil cu viata, a precizat vineri, printr-un comunicat, Institutul National de Medicina Legala 'Mina...

- Primaria Brasov a finalizat concursul pentru ocuparea postului de manager al Operei. La concurs s-au inscris doua persoane, respectiv directorul interimar al institutiei, Ovidiu Mezei, si Luminitza Petre, violonista si dirijoare de origine romana stabilita in Germania. Dupa prima etapa a concursului,…

- Poliția germana a arestat marți șase cetațeni sirieni suspectați de apartenența la gruparea jihadista Statul Islamic și de pregatirea unui atac pe teritoriul german, cu ajutorul armelor sau al explozivilor, transmit dpa și Reuters. Suspecții, având vârste între 20…

- Regina Elisabeta a II-a si Printul Philip sarbatoresc pe 20 noiembrie a 70-a aniversare a nuntii lor, devenind primul cuplu regal din istorie care isi celebreaza nunta de platina. Cu aceasta ocazie, Palatul Buckingham a dezvaluit o serie de noi fotografii ale cuplului. Intra in galeria foto de mai sus…

- Bilantul definitiv al incendiului de la Grenfell Tower, in noaptea de 13 spre 14 iunie, la Londra, este de 71 de morti - inclusiv un copil nascut mort -, a anuntat joi politia britanica, dupa cinci luni de ancheta si cerectari, relateaza News.ro, citand AFP si The Associated Press.Citeste…

- ''Operațiunile de salvare din (vestul) provinciei Kermanshah s-au incheiat'', a declarat la postul național de televiziune Pir-Hossein Kolivand, șeful Serviciilor de Urgența din Iran.Seismul cu magnitudinea 7,3 a afectat mai multe orașe și sate din zona muntoasa din provincia Kermanshah…

- Un oficial de la Toyota estimeaza ca motoarele tradiționale (diesel și benzina) vor disparea definitiv de pe piața pana in 2050. La acel moment, doar 10% dintre mașini vor fi hibride, iar restul electrice, potrivit acestuia, scrie automarket.ro.

- El a facut referire inclusiv la cazul sau, fiind avocat, si a spus ca desi castiga de 20 de ori mai mult decat secretara sa, anul viitor angajata lui va plati mai mult decat el, relateaza Agerpres. "Marii castigatori ai acestei ordonante de urgenta sunt persoanele care obtin venituri din activitati…

- Asteptarea a luat sfarsit! Primul trailer oficial „Fifty Shades Freed” este aici si este mai intens decat tot ce ai vazut pana acum. Dupa ce au aparut mai multe teasere ale celei de-a 3-a parti „50 Shades og Grey”, acum a fost lansat trailer-ul oficial, iar imaginile sunt extrem de hot.

- Operatorii americani de telecomunicatii T-Mobile USA Inc si Sprint Corp au anuntat ca au oprit oficial negocierile de fuziune, dupa mai multe luni de discutii care ar fi creat o entitate cu o capitalizare bursiera evaluata la aproximativ 76 de miliarde de dolari.

- Peste 250 de manifestanti au fost arestati, duminica, la Moscova, dupa o demonstratie, neautorizata, impotriva presedintelui Vladimir Putin, a anuntat agentia TASS. Politia a precizat ca 263 de persoane au fost arestate pentru "tulburarea ordinii publice", ei avand asupra lor cutite si arme…

- Poliția rusa a arestat duminica peste 260 de persoane care s-au adunat in centrul Moscovei la o manifestație neautorizata impotriva președintelui Vladimir Putin, transmite AFP. Aceasta manifestație a fost organizata la apelul opozantului radical Viaceslav Malțev, fost candidat…

- Politia a precizat ca 263 de persoane au fost arestate pentru "tulburarea ordinii publice", ei avand asupra lor cutite si arme cu gloante de cauciuc. Un jurnalist al postului de radio Ecoul Moscovei, Andrei Iejov, a scris pe Twitter ca a fost arestat si a postat un video dintr-o duba a politiei, precizant…

- Peste 250 de manifestanti au fost arestati, duminica, la Moscova, dupa o demonstratie, neautorizata, impotriva presedintelui Vladimir Putin, a anuntat agentia TASS. Politia a precizat ca 263 de persoane au fost arestate pentru "tulburarea ordinii publice", ei avand asupra lor cutite si arme cu gloante…

- Decizie radicala a conducerii Artego SA, singurul dintre acționarii de la Pandurii care in vremurile actuale de pribegie ale echipei a mai contribuit financiar din cand in cand. Consiliul de Administrație al societații conduse...

- Declaratiile ministrului britanic pentru Brexit au fost facute in fata plenului Camerei Comunelor din Parlamentul britanic. ”Viitorul acord va favoriza Uniunea Europeana in privinta anumitor aspecte, cum ar fi cele financiare, insa viitoarea relatie este foarte importanta pentru ambele tabere…

- ALARMA… Cele mai negre temeri ale administratiei de la Vaslui devin realitate. Incepand cu 1 noiembrie, masinile cu deseuri menajere de la Vaslui nu mai sunt primite la groapa de gunoi de la Braila, desi conducerea CJ Vaslui sustinea ca ii vor convinge pe omologii din acest judet sa prelungeasca termenul…

- Angajații Secției Drumuri Naționale (SDN) Targu-Jiu au acționat in cursul zilei de luni cu 5 utilaje pe DN 67C - Transalpina pentru degajarea zapezii, al carei strat masoara aproximativ 15-20 de centimetri in decor, a declarat șeful instituției, Ion Tudor. "Avem 4-5 utilaje pe DN 67…

- Sub masca și hainele stapanului fortareței se afla Marius Manole. Invitat in emisiunea "La Maruța", actorul a recunoscut ca acest personaj a fost o provocare pentru el. "A fost unul dintre cele mai grele lucruri pe care le-am facut vreodata. Stateam opt ore impreuna cu producatoarea și doi…

- Cosmina Pasarin este una dintre cele mai dorite prezențe feminine de la noi, insa vedete nu și-a gasit inca fericirea. In urma unor eșecuri amoroase, vedeta nu vrea sa se mai arunce cu capul inainte, cum s-ar zice.

- Animal Crossing: Pocket Life, este titlul oficial pentru Animal Crossing pentru mobile și va sosi pe iOS via App Store și Android via Google Play spre sfarșitul lui noiembrie. Pre-inregistrarile sunt disponibile acum via website oficial. The post Animal Crossing: Pocket Camp va sosi pe device-urile…

- Noul director executiv (CEO) si presedinte al consiliului de directori al companiei Bentley a devenit Adrian Hallmark (55 de ani). Oficial acesta isi va indeplini atributiile de la 1 februarie 2018.

- Deși proiectul desfașurat cu fonduri europene a devenit funcțional inca din 28 octombrie 2016, iata ca abia dupa aproape un an poate fi folosit și de polițiști. Marți, consilierii locali au adoptat o hotarare privind aprobarea Protocolului de colaborare pentru accesul la sistemul de management…

- Chaos;Child a fost lansat pe PlayStation 4 și PlayStation Vita in Europa și va sosi din 24 octombrie in Statele Unite. Iata trailer-ul oficial de lansare: The post Trailer oficial de lansare pentru Chaos;Child appeared first on ComputerGames.ro .

- Fanii echipei CSM Politehnica Iași au participat miercuri seara la inaugurarea magazinului clubului din Iulius Mall. Acolo au primit autografe, s-au fotografiat cu jucatorii și cu membrii staff-ului, dar și cu mai multi… „daci”. Dacii au promis o infruntare cu romanii cu o ora inaintea meciului dintre…

- In contextul in care presedintele SUA, Donald Trump, a criticat frecvent Teheranul din cauza activitatilor balistice, amenintand cu retragerea din Acordul atomic din 2015, Theresa May si Donald Trump au avut o conversatie telefonica, iar premierul britanic a subliniat importanta ca acordul sa fie…

- Iranul avertizeaza Statele Unite cu o reactie "nimicitoare" in cazul in care Administratia Donald Trump va cataloga Gardienii Revolutiei iraniene drept "organizatie terorista", regimul islamist de la Teheran subliniind ca armata SUA va fi tratata precum reteaua

- Simona Halep s-a instalat, oficial, de astazi, pe locul 1 WTA, atât în clasamentul general, cât și în cel care conteaza pentru Turneul Campioanelor. Sportiva constanțeana a devenit oficial cea mai buna jucatoare din lume, dupa ce a învins-o, sâmbata, cu…

- Peste 130 de persoane care au participat la manifestatiile din intreaga Rusie impotriva lui Vladimir Putin, proteste desfasurate sambata, in ziua in care liderul de la Kremlin implineste 65 de ani, au fost arestate, a anuntat ONG-ul OVD-Info, citat de Le Figaro.

- Autoritatile romane sunt in grafic in privinta achizitionarii primului sistem Patriot, contractul urmand sa fie semnat pana la sfarsitul anului, a anuntat vineri ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor. "Suntem in grafic cu achizitia primului sistem Patriot. Practic, pana la sfarsitul anului…

- Atacatorul care a ucis doua tinere duminica in gara din Marsilia, in sud-estul Franței, a fost identificat in mod oficial de autoritațile tunisiene ca fiind Ahmed Hanachi, un tunisian in varsta de 29 de ani, a anunțat marți ministrul francez de interne, Gerard Collomb, citat de AFP. 'În…

- Manifestanti blocau marti principalele drumuri in Catalonia, iar transporturile erau afectate din cauza unei greve generale, relateaza BBC News, preluat de News.ro. Sindicate catalane au convocat greva menită să exprimă furia publică faţă de violenţele poliţiei…