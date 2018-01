Stiri pe aceeasi tema

- Protestele din Iran s-au soldat cu decesul a 12 persoane de la inceputul manifestatiilor, joi, la Machhad, al doilea oras al tarii, scrie News.ro, citand presa internationala. Duminica seara, sase oameni au murit la Toyserkan (vest), potrivit televiziunii de stat, iar alte patru au murit la Izeh (sud-vest)…

- Mii de persoane au protestat pentru a treia zi in Iran, in capitala Teheran avand confruntari cu fortele de ordine, iar doi protestatari ar fi fost ucisi intr-un oras de provincie, informeaza Reuters.

- Dezastru natural in sudul Filipinelor. Cel putin 130 de oameni au murit in urma unor inundatii severe si a alunecarilor de teren provocate de furtuna tropicala Tembin. Autoritatile au anuntat disparuti zeci de localnici.

- Cel putin 18 persoane au murit si altele au fost date disparute in urma inundatiilor si a alunecarilor de teren generate de furtuna tropicala Tembin in sudul statului Filipine, vineri, au anuntat autoritatile din aceasta tara, citate de DPA.Peste 15.000 de oameni au fost stramutati din cauza…

- Un incendiu puternic a cuprins o sala de fitness din orașul sud-coreean Jechean. Cel puțin 28 de oameni au murit, cei mai mulți dintre ei aflandu-se in sauna in momentul in care a izbucnit focul, scrie libertatea.ro.

- Potrivit autoritatilor, incendiul a izbucnit la o masina aflata in parcarea subterana a centrului comercial din orasul Jecheon, situat la aproximativ 170 de kilometri de Seul. Cladirea cuprinsa de incendiu avea opt etaje si gazduia mai multe sali de fitness. Pompierii au anuntat ca 16 oameni…

- O coliziune intre un tren si un autobuz scolar, in sudul Franței, s-a soldat cu trei morți si mai multi raniti, a declarat joi jandarmeria, potrivit BBC, scrie digi24.ro. Alte șapte persoane au fost ranite și sunt in stare grava.

- UPDATE 10:18 Microbubul facea curse regulate intre Praga si Orhei, in Republica Moldova, a precizat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Harghita, Gheorghe Filip, citat de Agerpres. Ambele persoane decedate au aproximativ 30 de ani si sunt ...

- Este alerta in Harghita, dupa ce un microbuz in care erau 20 de persoane s-a rasturat intre Borsec si Tulghes, cel putin 2 oameni fiind declarati decedati, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Cel putin 13 oameni au murit, iar alti sapte au fost raniti, dupa ce un vas de pescuit a naufragiat in Coreea de Sud. Nava pe care erau doi marinari si 20 de pasageri s-a ciocnit cu vehicul de realimentare. Accidentul s-a produs in larg in apropiere de Seul.

- O explozie puternica s-a produs, duminica, in orasul Ningbo din estul Chinei, provocand moartea a cel putin doua persoane si ranirea a zeci de oameni, au anuntat autoritatile locale, conform AFP.

- Cel putin 25 de imigranti au murit dupa ce barca în care se aflau s-a scufundat, sâmbata, în apropierea Libiei, iar supravietuitorii au fost transportati în portul din Tripoli, a anuntat Paza de Coasta libiana, informeaza

- Cel puțin 235 de oameni au murit in urma unui atentat cu bomba intr-o moschee din Egipt, Guvernoratul Sinaiul de Nord. Moscheea era plina cu credincioși, care se rugau in timpul liturghiei de vineri.

- Carnagiu la moschee! Peste 50 de oameni au murit intr-un atentat sinucigaș.Tragedia s-a petrecut in Nigeria, marți, unde un tanar și-ar fi detonat o centura cu explozibil, omorand zeci de oameni care se aflau la rugaciune.Alte cateva zeci de persoane au fost ranite.

- Autoritatile din Grecia au anuntat luni ca bilantul indunatiilor produse la periferia Atenei a ajuns la 20 de morti, alte doua persoane sunt date disparute, iar Guvernul elen a decretat stare de urgenta in zonele puternic afectate de ploile masive, informeaza The Associated Press,

- Zi de doliu national in Grecia in memoria victimelor inundatiilor catastrofale care au lovit regiunea Mandra, din vestul Atenei. 15 oameni au murit, iar 6 sunt in continuare dati disparuti. 23 de persoane au fost internate pentru ingrijiri medicale.

- Cel putin zece oameni au murit si 30 au fost raniti in urma unui atac sinucigas comis in Nigeria. Autortitatile au precizat ca atacul a avut loc miercuri seara, in districtul Muna Garage din Maiduguri. Atacul a fost comis de patru femei care au detonat materiale explozibile.”Pana in prezent…

- Inundațiile catastrofale in capitala Greciei, Atena. Cel putin 15 oameni au murit in urma stihiei, iar autoritatile cred ca numarul victimelor ar putea creste, deoarece multe persoane sunt date disparute. Ploile abundente au provocat viituri si alunecari de teren masive.

- Dupa o noapte in care a plouat torențial, astazi, mai multe localitați din Grecia au fost lovite de inundații catastrofale chiar in apropiere de capitala Atena. Cel puțin 10 oameni au murit, iar pagubele materiale sunt semnificative.

- Cel putin șapte persoane si-au pierdut viata miercuri, dupa o ploaie torentiala produsa brusc în noaptea de marti, în urma careia drumurile au fost inundate, iar locuitorii au ramas blocati în locuinte sau masini. Ploile torentiale au afectat aceasta zona în…

- Iranul a anuntat marti incheierea operatiunilor de salvare in zonele afectate de puternicul seism produs duminica noaptea in urma caruia si au pierdut viata cel putin 450 de persoane iar alte cateva mii au fost ranite, informeaza Agerpres.Seismul cu magnitudinea 7,3 a afectat mai multe orase si sate…

- Cel putin 348 de oameni au murit, iar cateva mii au fost raniti in zona de granita dintre Iran si Irak, in urma unui cutremur extrem de puternic, cu magnitudinea 7,3, anunta agentia Irna, agentia iraniana de presa.

- O adevarata catastrofa s-a produs duminica seara la granita dintre Iran si Irak. In urma unui cutremur de 7,2 grade pe scara Richter cel putin 164 de oameni au murit si mai bine de 850 sunt raniti.

- Cel putin trei oameni au murit si patru au fost raniti dupa ce blocul de locuinte s-a daramat partial din cauza unei explozii de gaz produse intr-unul dintre apartamentele blocului. Autoritatile ruse au confirmat tragedia si au mobilizat de urgenta serviciile de salvare si de pompieri in…

- Cel putin 27 de oameni au murit, duminica, dupa ce un barbat a deschis focul într-o biserica din statul american Texas.Atacatorul a fost ucis de catre ofiterii Politiei locale, informeaza BBC News Online. Atacul armat a avut loc într-o biserica din…

- Cel puțin 27 de oameni au murit, dupa ce un om a deschis focuri de arma la o biserica din Texas, SUA, scrie bbc.com, cu referire la poliția americana. Atacatorul, care a fost omorat dupa, a intrat in biserica și a inceput sa impuște, in jurul orei 11:30, vremea locala. Circa 20-25 de persoane sunt ranite,…

- Cel putin patru oameni au murit si alti 11 au fost raniti dupa ce un tren de pasageri a lovit, joi, un vehicul blindat al Ministerului finlandez al Apararii, in orasul Raasepori, a relatat agentia de stiri FNB, citata de Sky News. Politia finlandeza a anuntat ca in vehiculul blindat se…

- O femeie a murit si cel putin 7 oameni au fost raniti dupa ce un barbat inarmat cu un cutit i-a atacat vineri intr-un mall din sud-estul Poloniei, scrie The Guardian. Atacul a avut loc in orasul Stalowa Wola.

- Cel puțin 40 de oameni și-au pierdut viața in incendiile de vegetație care afecteaza nord-vestul Peninsulei Iberice. Cele mai multe victime au fost in Portugalia, unde zeci de focare fac ravagii in continuare.

- Aproape 40 de persoane au murit in incendii de vegetatie care au continuat sa devasteze luni Portugalia si regiunea vecina Galicia, in Spania, afectate de luni de seceta si de rafale violente de vant ale urganului Ophelia

- Cel putin 27 de oameni au murit in incendiile in serie din Portugalia, anunta protectia civila din aceasta tara, conform presei internationale. In regiunea Galicia din Spania, cel putin trei oameni au murit. Un purtator de cuvant al agentiei pentru protectie civila le-a spus jurnalistilor ca pompierii…

- Atentatul cu masina-capcana comis sambata in capitala Somaliei, Mogadishu, de presupusi membri ai organizatiei teroriste al-Shabab s-a soldat cu cel putin 215 morti si peste 350 de raniti, conform ultimului bilant obtinut de agentia EFE de la surse sanitare locale. Conform presei, marea majoritate a…

- Cel putin 31 de oameni au murit in California si cateva sute sunt inca dati disparuti in haosul evacuarilor in masa provocate de incendiile devastatoare din acest stat, informeaza Reuters, citat de agerpres.ro. Bilantul mortilor, revizuit joi in crestere cu opt, este cel mai mare provocat de…

- Incendiile din California s-au soldat cu decesul a cel putin 29 de persoane, anunta oficialii din SUA, care avertizeaza ca situatia s-ar putea inrautatii in urmatoarele zile, noteaza BBC. Advertisement In Sonoma au murit 15 persoane, opt in Mendocino, patru in Yuba si doi in Napa, au precizat oficialii…

- Regiunile afectate sunt Napa, Sonoma, Mendocino, Butte, Lake, Nevada si Yuba, care includ si principalele terenuri viticole. Presedintele american Donald Trump a decretat stare de catastrofa naturala, astfel incat sa fie alocate fonduri suplimentare de 576 de milioane de dolari pentru lupta…

- Cel putin 15 oameni si-au pierdut viata, peste 180 de persoane sunt date disparute, in timp ce alti aproximativ 25.000 oameni au fost nevoiti sa isi paraseasca locuintele, in urma incendiilor puternice de vegetatie care au izbuncit in nordul Californiei, potrivit Washington Post.

- Urgie in statul american California. Cel puțin 10 oameni au murit, iar peste 20 de mii au fost evacuați din calea incendiilor masive de padure. Aproape 32 de mii de hectare de vegetatie au fost facute scrum.

- Cel putin zece persoane si-au pierdut viata si alte peste o suta au fost ranite in urma incendiilor din California, transmite Reuters. De asemenea, conform sursei citate, sute de cladiri au fost distruse si peste 20.000 de oameni au fost nevoiti sa-si paraseasca locuintele. Advertisement Guvernatorul…

- Ploile torențiale care au cazut in ultima perioada in China au facut ravagii, provocand cel puțin 23 de morți, incepand cu 1 octombrie. Anunțul a fost facut de Ministerul Afacerilor Civile.

- Doi oameni au murit în Polonia din cauza furtunii Xavier, care a provocat joi seara moartea a șapte persoane în nordul Germaniei, a anunțat ministrul de interne Mariusz Blaszczak, citat de DPA. Un barbat a murit în timp ce încerca sa-și asigure acoperișului pentru a…

- Cel putin 19 oameni au murit, iar alți cinci, dintre care doi copii, au fos grav raniți dupa ce un tren a intrat in coliziune cu un autobuz. Accidentul a avut loc noaptea trecuta, aproximativ la ora 03:30 (ora Moscovei) in regiunea Vladimir, din centrul Rusiei, transmite UNIMEDIA cu referire la site-ul…

- Cel putin 19 persoane au murit in noaptea de joi spre vineri intr-o coliziune intre un autobuz si un tren, in regiunea Vladimir, la nord-est de Moscova, au anuntat autoritatile regionale, relateaza...

- Opt oameni si-au pierdut viata, dupa o furtuna violenta, Xavier, care s-a abatut asupra Germaniei. Autoritatile au facut apel la locuitori sa ramana in locuinte, iar pe retelele de socializare au aparut imagini surprinse atat din timpul potopului, cat si dupa. Mai multi copaci au cazut peste masini.

- Cel putin patru persoane au fost ucise miercuri si 15 ranite intr-un atentat sinucigas in orasul libian Misrata, a anuntat un purtator de cuvant militar care a atribuit atacul gruparii jihadiste Stat Islamic (SI), informeaza AFP, antena3.