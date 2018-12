Benny Blanco & Juice WRLD feat. Brandon Urie lanseaza piesa “Roses”

Benny Blanco continua seria colaborarilor spectaculoase si de data aceasta lanseaza piesa “Roses” impreuna cu revelatia rapp-ului in 2018 (conform topului artistilor, pe Spotify), Juice WRLD si Brendon Urie, solistul trupei Panic! at the Disco. Fanii au luat-o… [citeste mai departe]