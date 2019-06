Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul iranian de Externe, Javad Zarif, a declarat luni ca președintele american Donald Trump și aliații acestuia doresc un razboi cu Iranul, nu rezolvarea problemelor pe cale diplomatica, in urma noului set de sancțiuni impus de catre Statele Unite, relateaza Reuters, potrivit mediafax.„Donald…

- Iranul a denuntat, joi, o actiune americana "provocatoare si foarte periculoasa" la adresa "integritatii sale teritoriale", dupa doborarea de catre armata a unei drone americane in "spatiul sau aerian", intr-o scrisoare adresata secretarului general al ONU si Consiliului de Securitate. "Va…

- Administratia de la Teheran a transmis, luni seara, ca nu vor exista negocieri cu Statele Unite pana cand presedintele Donald Trump nu inceteaza "razboiul economic" impotriva Iranului, relateaza site-ul agentiei Reuters, potrivit mediafax."Terorismul economic impotriva Iranului vizeaza civili…

- Responsabilii irakieni, care sunt ingrijorati de posibilitatea ca tensiunile dintre Washington si Teheran sa degenereze pe teritoriul lor, au atentionat impotriva "pericolului razboiului", cu ocazia unei vizite a ministrului afacerilor externe iranian Mohammad Javad Zarif, informeaza duminica AFP…

- Actele de sabotaj din zona Golfului Persic au rolul de a conduce la izbucnirea unui conflict militar, a acuzat marti ministrul iranian de Externe, Mohammad Javad Zarif, citat de agentia Associated Press, potrivit Mediafax.Atacurile care au vizat petroliere in largul coastelor Arabiei Saudite,…

- „Un portavion care are cel putin 40-50 de avioane si 6.000 de soldati reprezenta o amenintare serioasa pentru noi in trecut insa acum ... amenintarile s-au transformat in oportunitati", a afirmat Hajizadeh. El a adaugat: „Daca americanii fac o miscare, ii vom lovi frontal". Ministrul de Externe…

- Decizia a fost adusa la cunostinta ambasadorilor tarilor care raman angajate in acord (Germania, China, Franta, Marea Britanie si Rusia), intervenind dupa retragerea unilaterala a Statelor Unite din acest pact exact acum un an, indica ministerul. O scrisoare a presedintelui iranian Hassan Rouhani…

- Ministrul de Externe al Iranului susține ca sancțiunile impuse de administrația Trump anul trecut au încetinit eforturile ajutoarelor din zonele lovite de inundații, în care aproape 60 de oameni au murit pâna acum, potrivit AP News. Mohammad Javad Zarif a postat luni pe Twitter…