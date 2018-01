Iran: Aproximativ 450 de arestări la Teheran începând de sâmbătă (responsabil) Aproximativ 450 de persoane au fost arestate incepand de sambata la Teheran, capitala fiind mai putin afectata decat micile orase iraniene de miscarea de contestare cu care se confrunta tara, relateaza AFP.



''Doua sute de persoane au fost arestate sambata, 150 - duminica si circa 100 - luni'', a declarat subprefectul Teheranului, Ali-Asghar Nasserbakht, pentru agentia Ilna, apropiata reformatorilor.



In aceste ultime trei zile, doar cateva sute de persoane au incercat sa manifesteze in capitala, in timp ce numeroase orase din provincie s-au confruntat cu… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In luna martie, lumea muzicii populare era zguduita de stirea ca Ileana Ciuculete a incetat din viata brusc! Artista a fost rapusa atunci de o ciroza hepatica galopanta, pe care medicii de la o clinica privata din Capitala nu au mai putut sa o stopeze! Moartea Ilenei a scos insa la iveala…

- Trei barbați din județul Cluj sunt cercetați, in stare de arest preventiv, de polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Cluj, pentru tentativa la omor. Aceștia, in dimineața zilei de 21.12.2017, in jurul orei 05:15, dupa un conflict verbal pe care l-au avut intr-un local din Dej, cu…

- Zeci de magistrati au iesit in fata instantelor din mai multe orase din Romania in semn de protest fata de modificarea netransparenta a legilor Justitiei. Magistrati de la mai multe instante din Capitala, dar si judecatori veniti din tara vor iesi luni in fata Curtii de Apel Bucuresti, incepand cu ora…

- In aceasta dimineața pompierii au fost alertați pentru a interveni la lichidarea unui incendiu izbucnit intr-un bloc de locuit de pe strada Nicolae Costin din Capitala.La fața locului pentru lichidarea arderii au intervenit 4 autospeciale.

- Potrivit unui comunicat transmis luni de IGPR, perchezitiile domiciliare s-au desfasurat sambata pe raza comunelor Obarsia Closani si Ponoarele, din judetul Mehedinti, la cinci barbati, cu varste cuprinse intre 29 si 56 de ani.In cadrul perchezitiilor, politistii au identificat si ridicat…

- Trei persoane au fost arestate preventiv, iar doua au fost plasate sub control judiciar, in urma a sase perchezitii efectuate de politisti in judetul Mehedinti, la suspecti de contrabanda calificata, nerespectarea regimului armelor si munitiilor si braconaj. Potrivit unui comunicat transmis luni de…

- Cateva mii de persoane au protestat duminica seara in mai multe orase ale tarii impotriva modificarilor legilor Justitiei, cei mai multi manifestanti fiind in Cluj-Napoca, Sibiu si Brasov. Protestatarii au infruntat frigul si ploaia si au scandat lozinci la adresa guvernantilor. Manifestatiile s-au…

- Unul dintre autoturismele implicate, in care se afla un barbat și o femeie, a derapat și s-a rasturnat in șanțul de pe marginea șoselei. o alta mașina care venea din spate și in care se aflau doi tineri din Craiova a franat brusc, fiind lovita din spate de un al treilea autoturism, in care se aflau…

- Potrivit Brigazii Rutiere, accidentul rutier a avut loc in Sectorul 1 al Capitalei, pe strada Occidentului, la intersectie cu strada Berzei, fiind implicate un taximetru si o autospeciala a Politiei rutiere. Soferul taxiului nu a acordat prioritate masinii de politie, cu toate ca aceasta avea girofarul…

- Cincisprezece persoane au fost retinute in urma unor perchezitii facute de politistii constanteni in mai multe judete, dupa ce timp de mai bine de un an acestea au comis peste 30 de infractiuni de furt calificat in opt judete si in Capitala,, prejudiciul fiind de aproximativ 300.000 de lei, scrie…

- Mai multe perchezitii, la care au participat politisti constanteni, avand suportul Directiei Operatiuni Speciale, au avut loc ieri dimineata pe raza mai multor judete. Oamenii legii aveau informati potrivit carora in județele Galați, Braila și Tulcea, unde au fost efectuate nu mai putin de 17 perchezitii,…

- Mai multe perchezitii, la care au participat politisti constanteni, avand suportul Directiei Operatiuni Speciale, au avut loc ieri dimineata pe raza mai multor judete. Oamenii legii aveau informati potrivit carora in județele Galați, Braila și Tulcea, unde au fost efectuate nu mai putin de 17 perchezitii,…

- Cele doua persoane, barbați in varsta de 22 respectiv 26 de ani, erau in stare de ebrietate si din cauza neatentiei au alunecat și au cazut. Jandarmii au auzit strigatele și i-au scos cu ajutorul curelelor de la pantaloni. Cei doi barbați au fost transportați la spital pentru investigatii…

- Cinci persoane au fost ranite, una dintre ele fiind in stare grava, in urma unui accident rutier produs in Capitala in noaptea de luni spre marti si in care au fost implicate o masina a Jandarmeriei si un autoturism. Patru dintre raniti sunt jandarmi, potrivit reprezentantilor Brigazii Rutiere a Capitalei.

- Un accident rutier a avut loc, în aceasta dimineața, pe autostrada București-Pitești, pe sensul spre capitala, la kilometrul 15, fiind implicate un tir și doua mașini, potrivit ISU București-Ilfov. În total, în accident au fost implicate 11 persoane, doua dintre ele fiind transportate…

- UPDATE. In accident au fost implicate un TIR, un microbuz de transport persoane si un autoturism. Potrivit ultimelor informatii transmise de ISU Bucuresti-Ilfov, doua din cele trei persoane, respectiv doi barbati, au necesitat transportul la spital si au fost transportate la Spitalul Universitar.…

- Accident produs luni dimineata pe A1 Doua persoane, dintre care una inconstienta, au fost transportate la spital în urma unui accident produs luni dimineata pe A1, la kilometrul 15 pe sensul de mers catre Capitala, potrivit ISU Bucuresti- Iflov. Astfel, o persoana constienta descarcerata…

- Doua persoane, dintre care una inconștienta, au fost transportate la spital in urma accidentului produs luni dimineața pe A1, la kilometrul 15 pe sensul de mers catre Capitala, potrivit ISU București-Iflov. Sursa citata a informat ca persoana conștienta descarcerata și persoana…

- Incendiul a izbucnit intr-un camin de nefamilisti din nordul Capitalei. Peste 50 de persoane au fost evacuate de urgenta. Un barbat a fost transportat de urgenta la Spitalul Floreasca cu arsuri la maini si spate. "Eram cu fetita in casa. Dormea fetita. Au venit vecinii. Iesi afara repede...fum…

- Percheziții de amploare in Capitala și alte șapte județe din țara intr-un dosar de evaziune fiscala și spalare de bani. 40 de persoane vor fi conduse la audieri dupa finalizarea perchezițiilor. Polițiști parhoveni efectueaza 52 de percheziții domiciliare, in municipiul București și in județele Prahova,…

- Politistii de investigatii criminale bihoreni au efectuat noua perchezitii domiciliare pe raza a trei judete si in Capitala, la locuintele a 11 persoane banuite de inselaciuni prin metoda „Accidentul”. Suspectii ar fi inselat 20 de persoane de la care au obtinut 68.000 de lei si 23.000 de euro.Citeste…

- Șapte mașini avariate și doua persoane ranite ușor. Acesta este bilanțul unui accident provocat, aseara, de un subofițer care conducea un camion al Jandarmeriei, pe bulevardul Geniului din Capitala. In urma testarii cu aparatul etilotest oamenii legii au constat ca jandarmul era baut, informeaza Realitatea…

- Marti dimineata, in zona Fizicienilor, s-a produs un accident rutier, doua persoane fiind ranite usor, conform Brigazii Rutiere a Capitalei. In accident au fost implicate doua masini, cauza fiind, cel mai probabil, spun politistii, neacordarea de prioritate. Unul dintre autoturisme a ricosat intr-un…

- Politia din Malta a retinut opt persoane suspectate ca ar avea legatura cu asasinarea jurnalistei de investigatii Daphne Caruana Galizia, a anuntat premierul maltez Joseph Muscat, la aproape doua luni dupa ce vehiculul în care victima se afla a fost aruncat

- Cele cateva sute de persoane care s-au adunat vineri seara in Piața Victoriei au scandat lozinci impotriva Guvernului și au cantat Imnul Național. Oamenii sunt echipați cu umbrele pentru a se proteja de ploaie și câțiva au pancarte. Ei își manifesta…

- Peste 2.500 de persoane au protestat duminica seara la Timișoara, Brașov, Cluj Napoca și Sibiu, impotriva masurilor fiscale și de reformare a justiției ale guvernarii PSD+ALDE, manifestațiile incheindu-se fara incidente. *Protest în Piața Victoriei; în jur de 150 de persoane…

- Un numar de 150 de persoane protestau, duminica seara, in Piața Victoriei din Capitala, dar și in alte orașe ale țarii fața de modificarea legilor justiției. Oamenii s-au adunat in jurul orelor 18.30, iar numarul lor a mai crescut intre timp.

- Dupa scandalul sangeros de un liceu din Alexandria, polițiștii au facut primele rețineri. Tatal elevului de la care a pornit altercția și inca un barbat care l-a insoțit au ajuns in arestul poliției.

- Politia turca a retinut la Ankara 101 persoane suspectate de legaturi cu gruparea Stat Islamic (SI), in cadrul unei vaste operatiuni in imprejurimile capitalei, relateaza joi Reuters, AFP si dpa. Potrivit agentiei de presa turce Anadolu, politia a emis mandate de arestare pentru 245 de presupusi membri…

- Cateva zeci de persoane s au adunat, in aceasta dupa amiaza in Piata Victoriei pentru a protesta fata de proiectul de modificare a Codului fiscal prin care ar urma sa fie transferate contributiile de la angajator la angajat, conform Agerpres.ro. Pe agenda sedintei Executivului de miercuri se afla proiectul…

- Politistii Biroului de Investigatii Criminale Baia Mare au desfasurat cercetari in urma carora au reusit sa identifice doua persoane banuite de comiterea mai multor furturi din locuinta pe raza judetelor Maramures si Satu Mare. Este vorba despre doi baimareni in varsta de 34 si 35 de ani care, in luna…

- Șase persoane au fost arestate marți în cursul unei operațiuni antiteroriste desfașurate în departamentul Alpes-Maritimes din sud-estul Franței, transmit Reuters și postul RTL, citând surse de poliție, potrivit Agerpres.

- Opt din cele 16 persoane retinute de procurorii DNA in dosarul decontarilor fictive de servicii medicale de la Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti (CASMB) au primit arest la domiciliu, pe numele altor doua au fost emise mandate de arestare preventiva, iar celelalte sase au fost…

- Proteste fata de proiectele de modificare a legilor justitiei au loc atat in Bucuresti, cat si in mai multe orase din tara. In Bucuresti, manifestantii au pornit la ora 19.00 in mars spre Parlament. Manifestatii asemanatoare au loc duminica si in diaspora, in orase precum Paris, Berlin, Roma, Zurich.

- Cateva mii de persoane, conform unor surse din Jandarmerie, protesteaza in Piata Victoriei din Capitala fata proiectul de modificare a Legilor Justitiei. Protestatarii continua sa soseasca, sunt de toate varstele, poarta steaguri tricolore, au vuvuzele si tobe, dar si pancarte pe care se pot citi sloganuri…

- Protestul impotriva Legilor justiției, desfașurat sub sloganul ”Nu vrem sa fim o nație de hoți!” au luat deja amploare. In Piața Victoriei din Capitala s-au adunat deja cateva mii se persoane, dar s-a ieșit și in alte orașe mari din țara.Citește și: Au inceput protestele #rezist in Piața Victoriei:…

- Forțele de securitate turce au arestat 283 de persoane suspectate de legaturi cu gruparea extremista Statul Islamic (SI) incepand din 22 octombrie, a informat joi agenția de presa turca Anadolu, relateaza dpa. Cifra publicata joi include arestarile raportate în ultimele zile. Printre…

- Pe parcursul ultimelor 24 de ore in municipiul Chisinau s-au produs 77 accidente rutiere soldate cu pagube materiale si sase persoane traumatizate, iar in 55 de cazuri au intervenit la fata locului echipele mobile ale Sectiei supraveghere transport si circulatie rutiera din cadrul

- Capitala a fost, marti, sub cod galben de ploi si vijelii . Potrivit ultimului bilant ISU, doua persoane au fost ranite, peste 150 de copaci au fost doborati de vant in Bucuresti si Ilfov, iar 81 de masini au fost avariate. Un copac a cazut pe o...

- Racolau persoane social vulnerabile cu nevoi speciale si le impuneau sa cerseasca. Este vorba de un barbat de 58 de ani si sotia acestuia de 35 de ani, care au fost retinuti de ofițerii Centrului pentru combaterea Traficului de Persoane a INI si PCCOCS.

- Doua tramvaie s-au ciocnit, sambata dupa-amiaza, intr-o intersectie pe Calea 13 septembrie din Capitala. Doua persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, dar nu s-a impus transportul la spital, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov.

- Sute de oameni sunt asteptati sambata, in Piata Universitatii din Capitala, la o manifestatie de sustinere a legalizarii parteneriatelor civile. Organizatorii vor oficia, simbolic, parteneriate pentru cuplurile interesate, care vor primi un certificat.Manifestatia va avea loc sambata, de la…

- In jur de 200 de membri ai Uniunii Județene SANITAS Olt se vor afla, maine, in randul celor 15.000 de sindicaliști care vor protesta in Capitala, nemulțumiți de planurile guvernanților. Plecarea reprezentanților din Olt va fi la ora 6.30, din ...

- Zece persoane, cu varste intre 17 si 25 de ani, au fost arestate marti in sud-estul Frantei si in regiunea pariziana, fiind suspectate ca planuiau atacuri impotriva unor oameni politici, au indicat surse apropiate anchetei, in cadrul careia un fost militant extremist de dreapta a fost arestat in…

- Patru persoane au fost ranite intr-un accident care a avut loc, luni, pe strada Ceahlau din cartierul Crangasi. O autobasculanta a lovit trei masini iar apoi a intrat intr-o farmacie, potrivit Brigazii Rutiere a Capitalei. Din primele informatii, trei pietoni si un taximetrist au fost…

- Procurorii DIICOT au descoperit, in urma unor perchezitii, o cultura de cannabis compusa din 53 de plante. In acest caz au fost arestate pentru 30 de zile doua persoane, dintre care unul este cetatean englez.

- Sase persoane arestate dupa meciul Israel - Spania, din preliminariile Cupei Mondiale, dupa ce au patruns pe teren. Federatia Israeliana de Fotbal a dezmintit ca unul dintre acesti fani a intrat pe teren cu un cutit si l-ar fi amenintat pe spaniolul Isco. "Potrivit informatiilor noastre, nu exista…

- Patru autoturisme sunt implicate intr-un accident rutier cu cel puțin 15 victime pe DN 2, pe raza județului Ialomița, la ieșire din orașul Urziceni, ISU Ialomița activand planul roșu de intervenție. UPDATE ORA 17.18 IGSU: Cinci persoane ranite în accidentul din Ialomița au fost…

- Peste 270 de persoane au fost arestate in Rusia, in urma protestelor care au avut loc la indemnul opozantului Aleksei Navalnii, chiar de ziua președintelui Vladimir Putin. Ziua a fost marcata de zeci de manifestații, care au avut loc in Extremul Orient pana la Marea Baltica, relateaza BBC News și Reuters.…

- Cinci persoane au fost arestate preventiv aseara de judecatorii Tribunalului Constanta, la solicitarea procurorilor din Parchetul de pe langa Curtea de Apel Constanta. Conform Portalului instantelor de judecata, Tribunalul Constanta a dispus arestarea preventiva a inculpatilor: 1.Shukri Nedzhatin Ali…