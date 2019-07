Iran anunţă eliberarea unui petrolier reţinut de Arabia Saudită Vasul Happiness 1 "a fost eliberat in urma negocierilor si se indreapta catre Golful Persic", a afirmat ministrul iranian al transporturilor, Mohammad Eslami, citat de agentia oficiala de presa Irna. Agentia oficiala a Ministerul iranian al Petrolului a explicat ca petrolierul iranian a fost constrans sa opreasca pentru reparatii in portul Jeddah din vestul Arabiei Saudite dupa o "pana de motor" in Marea Rosie. Iranul si Arabia Saudita, state vecine separate de apele Golfului, sunt angajate intr-un razboi pentru influenta regionala si au rupt relatiile diplomatice in urma cu peste… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

