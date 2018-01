Stiri pe aceeasi tema

- Procesul lui Horia Georgescu, fostul șef al Agenției Naționale de Integritate (ANI), se apropie de un verdict in prima instanța. Georgescu lanseaza o serie de acuzații la adresa DNA, intr-o postare de pagina de Facebook, in care susține ca a fost arestat preventiv abuziv, iar procurorii au inventat…

- Ghidul Suprem al Iranului a condamnat marti afirmatiile jignitoare facute de presedintele american Donald Trump la adresa mai multor tari din emisfera sudica, vazand in aceasta dovada faptului ca SUA mint atunci cand declara ca se preocupa de drepturile omului, informeaza AFP. 'Facand referire la…

- Președintele Iranului Hassan Rohani a afirmat ca administrația Donald Trump nu a reușit sa puna în pericol acordul nuclear din 2015 dintre Teheran și șase 6 puteri ale lumii, și ca acest acord e o victorie pe termen lung. Acordul dintre Iran, Statele Unite, Germania, Rusia, Franța,…

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Panama, John Feeley, diplomat de cariera si fost pilot de elicopter al marinei militare, si-a anuntat demisia din functie, explicand ca nu mai poate servi sub administratia presedintelui Donald Trump, informeaza Reuters. 'In calitate de functionar diplomatic…

- Iranul a incalcat embargoul ONU asupra armelor in Yemen lasandu-i pe rebelii houthi sa se aprovizioneze cu drone si rachete balistice lansate spre Arabia Saudita, potrivit unui raport al Natiunilor Unite la care AFP a avut acces vineri. Expertii insarcinati cu verificarea acestui embargou "au identificat…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat ca a decis prelungirea pentru ultima data a suspendarii sanctiunilor impuse Iranului cu privire la programul nuclear al acestei tari, dar vrea ca in perioada urmatoare Washingtonul si aliatii sai europeni sa corecteze “erorile teribile” din acordul din 2015,…

- Donald Trump este "un om foarte instabil", afirma ayatollahul Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului, avertizand ca "episoadele psihotice" ale presedintelui Statelor Unite vor fi urmate de riposte ale Teheranului.

- Administratia Vladimir Putin a denuntat din nou vineri "actiunile ostile" ale Statelor Unite impotriva "suveranitatii" Iranului, exprimand speranta ca Administratia de la Teheran va putea respinge ingerintele americane.

- Presedintele Recep Tayyip Erdogan a denuntat vineri o ''serie de grave comploturi'' impotriva Turciei, orchestrate de SUA, intr-o reactie la condamnarea miercuri la New York a unui bancher turc in cadrul unui proces cu privire la eludarea sanctiunilor americane impotriva Iranului,…

- Rusia a cerut joi Statelor Unite ale Americii sa nu intervina in ceea ce Moscova numeste „afacerile interne” ale Iranului, a afirmat ministrul de externe adjunct rus Serghei Riabkov intr-o declaratie pentru agentia oficiala de presa TASS, potrivit Agerpres. Riabkov a declarat ca SUA se folosesc in mod…

- Donald Trump a spus despre fostul sau consilier, Steve Bannon, cel care a avut o reala contribuție în victoria sa din 2016, ca 'și-a pierdut mințile'. "Steve Bannon nu are nimic de-a face cu mine sau cu presedintia mea. Când a fost concediat, nu si-a pierdut…

- Deputatul Liviu Plesoianu a lansat noi acuzatii la adresa initiatorului fenomenului Coruptia Ucide, Florin Badita. Intr-o scurta analiza, Plesoianu a scos in evidenta postari ale lui Badita, in care acesta lanseaza acuzatii grave la adresa presedintelui SUA, Donald Trump. "Creatorul “Corupția…

- "Putem spune astazi ca am pus capat conspiratiei din 1396", a declarat Mohammad Ali Jafari, cu referire la calendarul iranian."Dusmanii tarii ar trebui sa stie ca aceste tipuri de comploturi nu mai functioneaza", a adaugat comandantul intr-un interviu pentru un post de televiziune de stat,…

- 'Iranienii actioneaza in sfarsit impotriva regimului iranian brutal si corupt', a scris Trump intr-un mesaj difuzat pe Twitter.'Poporul are putina hrana, inflatie mare si drepturile omului nu sunt respectate', a adaugat liderul de la Casa Alba care si-a intensificat atacurile impotriva…

- O noua manifestatie are loc in capitala Iranului, luni seara, in a cincea zi de proteste fata de conducerea iraniana, informeaza AFP. Protestul a degenerat in scurt timp si manifestantii au avut si ciocniri violente cu fortele de ordine, potrivit imaginilor publicate pe retelele sociale. Citeste…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu si-a exprimat sprijinul pentru demonstratiile din Iran, luni, folosindu-se de proteste pentru a ataca din nou conducerea de la Teheran, inamic al Israelului, transmite DPA. "Iranieni curajosi ies pe strazi", a spus el intr-un mesaj in engleza transmis…

- Asociatia Pro Infrastructura atrage atentia ca estimarea ministrului Transporturilor, Felix Stroe, de a da in folosinta anul viitor “minim 156,7 kilometri de autostrada” este “complet iresponsabila, o minciuna gogonata si o dezinformare grosolana”, aratand ca ar putea fi terminati doar aproximativ…

- Presedintele american, Donald Trump, a avertizat autoritatile iraniene ca "lumea urmareste" protestele fata de problemele economice si coruptie, indemnand regimul de la Teheran sa respecte drepturile cetatenilor.

- Ayatollahul Ali Khamenei nticipeaza ca presedintele Donald Trump va esua impotriva Iranului la fel ca "mai inteligentul" Ronald Regan "Regan era mai puternic si mai inteligent decat Trump, si era un actor mai bun in privinta lansarii de amenintari, si de asemenea a actionat impotriva noastra si…

- Liderul Suprem iranian, Ayatollahul Ali Khamenei, a declarat ca amenintarile si actiunile presedintele american Donald Trump impotriva Iranulului vor esua, adaugand ca Teheranul este acum mai puternic decat in perioada "mai inteligentului" Ronald Regan, relateaza agentia Reuters.

- Demnitarul catolic cu cel mai inalt grad de la Ierusalim i-a reprosat miercuri lui Donald Trump ca a stricat spiritul Craciunului, prin faptul ca a recunoscut orasul drept capitala Israelului, si ca a determinat sute de crestini sa-si anuleze vizita, relateaza AFP. Arhiepiscopul Pierbattista Pizzaballa,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, spune ca nu are "mari sperante" ca plenul Parlamentului sa pastreze amendamentul propus de UDMR si adoptat vineri in Comisiile de buget la dezbaterea proiectului bugetului de stat pe anul 2018 prin care cota din impozitul pe venit pentru autoritatile locale a fost…

- Presedintele executiv al UDMR, Porcsalmi Balint, a acuzat USR ca tine predici despre statul de drept, dar, involuntar, ajuta la consolidarea statului dirijat de procurori. Potrivit acestuia, modificarile aduse la cele trei inițiative legislative din pachetul legilor justiției „sunt indispensabile” in…

- Un militar german a fost acuzat marti ca ar fi planuit sa ucida politicieni din cauza sustinerii lor fata de refugiati si ar fi incercat sa faca sa para ca solicitanti de azil ar fi comis crimele, relateaza Reuters. Ofiterul, identificat cu numele de Franco Hans A., a fost arestat in aprilie intr-un…

- Un judecator cere arestarea fostului presedinte al Argentinei Cristina Fernandez de Kirchner, pe care o acuza de tradare, cerand Senatului sa permita arestarea si judecarea ei pentru acuzatia ca ar fi ascuns implicarea Iranului intr-un atac cu bomba care a avut loc in 1994 la un centru evreiesc din…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, va efectua pe 11 decembrie o vizita oficiala în Ankara, la invitatia presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, a anuntat, vineri, un purtator de cuvânt al Administratiei Prezidentiale din Turcia, relateaza site-ul agentiei Anadolu. Cei doi…

- Congresmanul american Elijah Cummings (democrat) a afirmat miercuri ca Michael Flynn, fostul consilier al lui Donald Trump aflat in centrul unui scandal privind implicarea Moscovei in alegerile prezidentiale din SUA din 2016, i-ar fi dat asigurari unui om de afaceri in ziua investiturii presedintelui…

- Iranul a denuntat miercuri decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului si a avertizat ca aceasta decizie ar putea provoca "o noua Intifada", sau revolta palestiniana, informeaza AFP. Ministerul Afacerilor Externe de la Teheran a denuntat intr-un…

- Martin Schulz a primit sustinerea Comitetului executiv al Partidului Social-Democrat (centru-stanga) pentru lansarea discutiilor exploratorii in sensul unei coalitii guvernamentale, au declarat luni surse politice din cadrul SPD citate de editia germana a agentiei Reuters. "SPD va participa…

- Deputatul PSD, Rovana Plumb, plecata din Guvern la solicitarea lui Mihai Tudose lanseaza acum un atac la adresa premierului și arata ca multe dintre declarațiile sale publice nu coincid cu cele ale colegilor din partid. ”Intotdeauna sunt de partea PSD, intotdeauna de partea adevarului, intotdeauna…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, sustine ca premierul Mihai Tudose da „replici nepotrivite” colegilor din partid, incepand cu perioada in care s-a antepronuntat in cazul fostului ministru al Dezvoltarii, Sevil Shhaideh, si fostului ministru al Fondurilor Europene, Rovana Plumb, numindu-le „penale”,…

- Kerry, care a ocupat functia de secretar de Stat in timpul celui de-al doilea mandat al presedintelui Barack Obama, a declarat ca acordul nuclear cu Iranul a fost cel mai bun acord pe care SUA il puteau obtine. Fostul oficial american a mai afirmat ca o serie de presedinti straini si regi…

- Emmanuel Macron, președintele Franței, a declarat ca Trump și Putin sun o amenințare la adresa valorilor occidentale. El a mai precizat, totuși, ca izolarea celor doi lideri ar fi contraproductiva. "Explicatia pentru abaterile lor este paranoia, amenintarea constanta pe care o…

- Pentru ca președintele american, Donald Trump, și omologul sau rus, Vladimir Putin, sa aiba o întrevedere oficiala la summitul APEC din Vietnam, trebuia ca cele doua echipe de diplomați și consilieri sa stabileasca un numitor comun în privința viitorului Siriei, unde cele doua mari puteri…

- Deputatul de Prahova Dan Radulescu scrie pe Facebook ca un prieten i-a povestit cum fiul sau si un alt elev au fost tunsti de o profesoara in timpul orelor, la Colegiul National ”Alexandru Ioan Cuza” din Ploiesti. Intamplarea prezentata de Dan Raduelscu este confirmata de mai multi martori, care…

- Presedintele francez Emmanuel Macron spune ca l-a atentionat pe omologul sau american Donald Trump asupra pericolelor denuntarii acordului nuclear cu Iranul, apreciind ca aceasta tara ar putea deveni „o noua Coree de Nord“ si ar fi „o nebunie“ un eventual razboi cu iranienii. Aflat in vizita in Statele…

- Vladimir Putin acuza Statele Unite ca a inventat suspiciuni de dopaj în cazul atleților ruși, pentru a influența alegerile prezidențiale din Rusia. Putin s-a referit la excluderile din sport a patru sportivi ruși, spunând ca acesta a fost raspunsul SUA la ”interferențele…

- Fostul sef al diplomatiei americane, John Kerry, a cerut luni Congresului SUA sa evite 'o greseala uriasa si istorica' prin 'distrugerea' acordului nuclear iranian la negocierea caruia a participat si fostul secretar de stat american, relateaza AFP. Presedintele american Donald Trump a anuntat pe…

- Iranul a denuntat "informatiile mincinoase ale CIA" asupra legaturilor dintre Teheran si Al-Qaida, dupa publicarea unor arhive ale lui Osama Bin Laden, obtinute in urma raidului american din 2011 in timpul caruia liderul Al-Qaida a fost ucis in Pakistan, informeaza vineri AFP."Un alt record…

- Mii de iranieni au protestat fata de politicile presedintelui american, Donald Trump, dar si pentru a marca aniversarea asediului ambasadei SUA în Teheran din 1979, informeaza presa internationala, citata de Mediafax. Acestia au scandat "Moarte Americii"” si au ars steaguri…

- George H. W. Bush, presedinte al SUA in perioada 1989-1993, si-a exprimat convingerea ca actualul lider de la Casa Alba, Donald Trump, este "un fanfaron" care se lasa condus de propriul ego si a confirmat ca la scrutinul prezidential din 2016 a votat pentru candidata democrata Hillary Clinton, nu…

- Rapperul Snoop Dogg apare lânga corpul neînsufletit al lui Donald Trump, într-o varianta a copertei albumului „Make America Crip Again”, lansat la finalul lunii octombrie. Artistul a lansat coperta alternativa publicând-o pe contul sau de Instagram,…

- Președintele Rohani se va intalni cu Vladimir Putin și cu președintele azer Ilham Aliev pentru discuții pe teme politice și economice care, in opinia statului gazda, vor arata ca aprobarea Statelor Unite nu este necesara pentru cooperarea regionala."Nimeni nu acorda atenție retoricii SUA",…

- Iranul nu are nevoie sa mareasca raza de actiune a rachetelor sale balistice, pentru ca deja ele ar putea atinge fortele SUA stationate in regiune, a declarat marti seful Garzilor Revolutionare, informeaza Reuters.In contextul in care presedintele american Donald Trump incearca sa impuna noi…

- Rusia a calificat luni drept "false" acuzațiile impotriva fostului director de campanie al președintelui american Donald Trump, Paul Manafort, informeaza EFE, scrie agerpres.ro."Va voi explica de ce sunt false.

- Alexandru Ionița II a facut o serie de acuzații grave la adresa lui Sebastian Colțescu, arbitrul de la meciul ACS Poli - Astra, incheiat cu scorul de 2-1. Fotbalistul susține ca centralul l-a injurat pe Edi iordanescu și ca i-a transmis tușierului sa-l ajute sa-l elimine mai repede pe tehnicianul Astrei. …

- Ambasadele Elvetiei la Riad si Teheran au semnat acorduri pentru a reprezenta interesele iraniene in Arabia Saudita si interesele saudite in Iran, a anuntat miercuri guvernul elvetian, relateaza Reuters. In urma ruperii relatiilor dintre cele doua state rivale din Orientul Mijlociu, la inceputul…

- Iranul a condamnat la moarte o persoana care a fost gasita vinovata ca a furnizat Israelului informatii ce au dus la asasinarea mai multor cercetatori proeminenti din domeniul nuclear, a anuntat marti procuratura din Teheran, citata de Reuters. "Persoana in cauza a avut mai multe intalniri cu (agentia…