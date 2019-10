Stiri pe aceeasi tema

- Starea acordului nuclear semnat de Iran si marile puteri este foarte rea dupa ce SUA s-au retras din aceasta intelegere internationala, aflata in prezent la ''terapie intensiva'', a declarat miercuri Abbas Araghchi, adjunct al ministrului de externe iranian, potrivit dpa citata de Agerpres. ''Din…

- Președintele iranian Hassan Rohani a exclus, marți, orice negocieri bilaterale cu Washingtonul și a avertizat ca Teheranul, așa cum a anunțat deja, va reduce in continuare din angajamentele in materie nucleara luate prin acordul internațional de la Viena, daca in urmatoarele doua zile nu are loc vreun…

- Ministrul iranian de Externe, Mohammad Javad Zarif, a anunțat ca Teheranul se pregatește sa procedeze la o a treia etapa in renunțarea la angajamentele luate prin acordul nuclear din 2015. «Noi», a spus ministrul citat, «am avertizat ca daca acordul nu este aplicat in intregime de catre parțile semnatare,…

- Statele Unite acuza Iranul ca incearca sa obțina bani de la comunitatea internaționala in mod ilegal prin incalcarea acordului nuclear din 2015, semnat cu marile puteri din P5+1 (SUA, Franța, Marea Britanie, Rusia, China și Germania), relateaza Mediafax citand site-ul agenției Dpa.

- "Iranul 'imbogateste' (uraniu) de mult timp in secret, incalcand complet groaznicul acord de 150 de miliarde de dolari incheiat de (fostul secretar de stat american) John Kerry si administratia Obama", a scris Trump pe Twitter, facand referire la pactul privind problema nucleara iraniana, din care…

- Prin depașirea ratei admise de uraniu îmbogațit, Teheranul intenționeaza sa faca presiuni asupra europenilor pentru ca acestia sa reduca efectul sancțiunilor americane. Luni, 8 iulie, Iranul a anunțat ca acum își îmbogațește uraniul la 4,5%. La 90%, combustibilul nuclear poate fi folosit…

- Anuntul vine dupa ce duminica Teheranul a facut cunoscut ca a inceput sa imbogateasca uraniu peste limita de 3,67% impusa de acordul international din 2015 privind programul nuclear iranian.Purtatorul de cuvant al OIEA Behrooz Kamalvandi a mentionat, citat de agentia Tasnim, ca Teheranul…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a anuntat miercuri ca nivelul uraniului imbogatit din Iran va depasi limita admisa in acordul nuclear ca raspuns la faptul ceilalti semnatari ai acordului nu si-au respectat promisiunile si nu au ajutat Teheranul sa scape de sanctiunile SUA. „Pe 7 iulie,…