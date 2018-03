Stiri pe aceeasi tema

- Fostul vicepresedinte iranian Hamid Baghai, condamnat in decembrie la 15 ani de inchisoare pentru fapte de coruptie, a fost incarcerat marti, au anuntat media iraniene, potrivit AFP, scrie agerpres.ro. In varsta de 48 de ani, Hamid Baghai a fost vicepresedinte al ultraconservatorului Mahmoud…

- Președintele Consiliului Național al PSD, senatorul de Arad Mihai Fifor, și-a depus candidatura pentru functia de vicepresedinte al Regiunii Vest. In contextul alegerilor interne pentru cele 16 funcții de vicepreședinți regionali, opt pentru femei și opt pentru barbati, ministrul Apararii Naționale…

- Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a anuntat marti seara ca nu va candida pentru functia de vicepresedinte pe regiunea Muntenia la Congresul Partidului Social Democrat, care va avea loc la sfarsitul acestei saptamani, precizand insa ca o va sustine pe Carmen Dan pentru aceasta functie,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a fost achitat in dosarul in care a fost acuzat de folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite pentru ca i-ar fi cerut omului de afaceri Tiberiu Urdareanu 50.000 de euro pentru finantarea campaniei sale electorale pentru Primaria Capitalei. Decizia…

- „Nu ma ocup cu revolutia in partid. Daca colegele mele de la organizatia de femei - pentru ca doamnele sunt de obicei recomandate de organizatia de femei si intra pe norma interna de partid in Biroul Permanent National - daca ma vor recomanda, le voi multumi si voi candida pentru un post de vicepresedinte…

- Gabriela Firea a anunțat ca nu ia in calcul vreo candidatura la prezidențiale, ci se gandește daca va candida pentru al doilea mandat de primar al Capitalei. Cert e ca va candida la Congresul PSD pentru funcția de vicepreședinte PSD. "Ma gandesc și ma voi consulta cu familia daca voi candida…

- Un barbat din Olt a ajuns in spatele gratiilor dupa ce a violat o minora de 12 ani din localitatea gorjeana Dragutesti. Fata locuia cu mama ei in satul Dambova, femeia fiind iubita agresorului. Faptele acestuia nu ar fi iesit la iv...

- Parchetul din Coreea de Sud a cerut marti condamnarea la 30 de ani de inchisoare a fostei presedinte Park Geun-hye, destituita in urma unui vast scandal de coruptie, care a scos la iveala legaturi nesanatoase intre lumea afacerilor si politica, scrie AFP, citata de News.ro . Destituirea lui Park, in…

- Fostul presedinte iranian Mahmoud Ahmadinejad a cerut organizarea imediata de 'alegeri libere' in Iran intr-o scrisoare deschisa adresata liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, disponibila joi online pe un site care il sprijina, relateaza AFP, conform agerpres.ro. 'Organizarea…

- Cateva persoane protesteaza, miercuri, in fata Palatului Cotroceni, cerand revocarea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. Oamenii sunt nemultumiti si de faptul ca presedintele Iohannis ar fi “avocatul” sefei DNA si i-ar da “girul”.

- Iranul a criticat oficial Suedia pentru ca a acordat cetatenia suedeza unui om de stiinta iranian condamnat la moarte de autoritatile iraniene pentru spionaj, a indicat marti Ministerul de Externe de la Teheran, informeaza AFP si Xinhua. Suedia i-a acordat saptamana trecuta cetatenia lui…

- Epava avionului iranian de linie care s-a prabusit duminica intr-ozona muntoasa din centrul iranului, cu 65 de persoane la bord, a fost gasita, potrivit presei iraniene, scrie Reuters, arata news.ro.Epava se afla in apropiere de localitatea Dengezlu, in comitatul Semirom din provincia Ispahan,…

- Banca Centrala a Europei este zguduita de un scandal de coruptie. Letonul Ilmars Rimsevics, unul dintre membrii consiliului de conducere a institutiei financiare, a fost arestat. Potrivit presei din Riga, retinerea a fost urmata de perchezitii la biroul si proprietatile acestuia.

- Președintele Africii de Sud a demisionat, dupa mai multe zile de tensiuni și conflicte cu propriul partid. Jacob Zuma și-a anunțat demisia „cu efect imediat”, cedand astfel ordinelor formațiunii sale politice, Congresul National African (ANC), relateza BBC News. „Am decis sa demisionez cu efect imediat…

- Fostul presedinte al Guatemalei (2008-201), Alvaro Colom, a fost arestat, marti, alaturi de alti noua fosti ministri ai guvernului sau, in contextul unui scandal de coruptie care afecteaza reteaua de transport public a capitalei, a anuntat Parchetul, relateaza AFP.

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie DNA ndash; Sectia de Combatere a Infractiunilor Asimilate Infractiunilor de Coruptie au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor:MAZILU LUMINITA ndash; CECILIA, avocat in cadrul Baroului Bucuresti, pentru savarsirea infractiunilor…

- Presedintele Amnesty International in Turcia, judecat pentru apartenenta la o "organizatie terorista", a fost retinut in noaptea de miercuri spre joi dupa ce un tribunal din Istanbul a ordonat eliberarea sa conditionata cateva ore mai devreme, a anuntat ONG-ul, citat de AFP, scrie agerpres.ro. Taner…

- Ieri, 29 ianuarie 2018, politistii din Ocna Mures l-au depistat si retinut pe un barbat de 43 de ani, din comuna Noslac, posesor al unui mandat de executare a pedepsei inchisorii emis de Tribunalul Alba. Acesta a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de un an, 6 luni si 20…

- Presedintele PSD Neamt si sef al Consiliului Judetean Neamt, Ionel Arsene, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost luata, astazi, de Curtea de Apel Bacau. El este acuzat de procurorii DNA de trafic de influenta pentru fapte care s-ar fi petrecut in anul 2013, si care au fost denuntate…

- Tanarul din comuna Modelu, suspectat de injunghiere unui barbat din Calarasi a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Tribunalul Calarasi a dispus joi, 25 ianuarie, trimiterea dupa gratii a agresorului d ela stadion.

- Un pilot aflat in stare de ebrietate a fost arestat cu doar cateva minute inainte de a urca la bordul avionului. Barbatul, in varsta de 49 de ani, lucreaza pentru compania British Airways.El trebuia sa efectueze o cursa spre insula Mauritius.

- Un preot ortodox rus, extradat de Israel în septembrie 2016, a fost condamnat miercuri la 14 ani de detentie în lagar pentru pedofilie de un tribunal din nord-vestul Rusiei, a anuntat instanta. "El a fost declarat vinovat. Gleb Grozovski a fost condamnat la 14 ani de lagar",…

- Zeci de polițiști din cadrul Serviciului de Investigarea Fraudelor al IPJ Gorj au descins, pe 22 noiembrie 2013, la sediul Poliției Locale Targu-Jiu, dar și la locuințele a 15 polițiști locali, dar și la Serviciul Ridicari Auto al societații Transloc SA, locul unde erau duse mașinile parcate…

- Un barbat din Motru, Gorj, a fost arestat ieri la domiciliu pentru 30 de zile pentru incalcarea repetata a unui ordin de protecție. Suspectul mai este acuzat de distrugere și violare de domiciliu și se afla sub control judiciar. Intrucat ...

- Justitia argentiniana a ordonat vineri punerea in libertate a lui Amado Boudou, vicepresedinte al Cristinei Kirchner intre 2011 si 2015, plasat in arest preventiv la inceputul lui noiembrie intr-o afacere de venituri ilicite si spalare de bani, transmite AFP. Curtea federala pentru probleme…

- Instanta suprema a admis, miercuri, cererea DNA de inlocuire a controlului judiciar in cazul lui Radu Mazare cu un mandat de arestare in lipsa pentru 30 de zile, avand in vedere ca fostul primar a plecat in Madagascar.

- Carbuneștenii pot respira ușurați. Barbatul bolnav de tuberculoza, care a bagat frica in oamenii din localitate, prin comportamentul sau agresiv, a fost arestat preventiv, aseara, de magistrații Tribunalului Gorj. „Admite contestatia Parchetului de pe langa Targu-Carbunesti. Admite…

- Emilian Schwartzenberg, Sorin Ionut Barbu, Carmen Antoanela Stancescu, Geraldina Elena Neagoe si Oana Mihaela Schwartzenberg, asociati in Seaview Advertising SRL, pun la cale o investitie imobiliara in statiunea Mamaia. Ionut Barbu este un om de afaceri cunoscut in Constanta prin prisma legaturii apropiate…

- Autoritatile iraniene l-au arestat pe fostul presedinte al Iranului, Mahmoud Ahmadinejad, pentru sustinerea actiunilor de protest din tara in timpul unei vizite in orasul Shiraz, anunta publicatia arabe, Al-Quds Al-Arabi, citand surse de la Teheran.

- Potrivit ziarului The Times of Israel, care citeaza publicația araba Al-Quds Al-Arabi, fostul președinte iranian, in virsta de 61 de ani, a fost reținut pentru susținerea și instigarea la protestele de strada care au inceput la sfirșitul lunii decembrie.

- Fetita de 7 ani locuia cu tatal ei, cu doi frati si cu bunica paterna, iar in noaptea de Revelion ea a fost lovita de mai multe ori cu o coada de topor de catre tata. "Inculpatul este cunoscut ca fiind o persoana agresiva. In data de 31 decembrie el i-a aplicat fiicei sale in varsta de 7 ani mai multe…

- Hotelul Teleferic din Poiana Brașov a gazduit in acest sezon multe vip-uri locale dar nu numai. Un grup care a atras atentia inca de pe data de 30 decembrie a fost acela al Excelentei Sale Stella Ronner Grubacic, Ambasador al Olandei. Citeste si: Rusine ambasadoarei Olandei - Stella Ronner! Shame on…

- Hotelul Teleferic din Poiana Brașov a gazduit in acest sezon multe vip-uri locale dar nu numai. Un grup care a atras atentia inca de pe data de 30 decembrie a fost acela al Excelentei Sale Stella Ronner Grubacic, Ambasador al Olandei.Potrivit cancan.ro, ambasadoarea, o critica a diferitor…

- Hotelul Teleferic a gazduit in acest sezon multe vip-uri locale dar nu numai. Pe langa diferiti oameni de afaceri clienti ai casei, vedete, politicieni, functionari publici, cum ar fi presedintele Consiliului Judetean Valcea (o masa tare interesanta), un grup care a atras atentia civililor din superbul…

- "Cred ca manifestatiile nu se vor termina prea devreme. Mi se pare ca asistam la inceputul unei mari miscari de protest care poate merge mai departe de valul din 2009. Nu m-ar mira ca aceasta sa devina ceva mult mai mare", a declarat Ebadi, care traieste in exil la Londra.Acestea sunt cele…

- La data de 23.12.2017, Poliția municipiului Cluj – Napoca, Secția 2 Poliție Rurala Apahida, a fost sesizata telefonic cu privire la faptul ca o femeie, in varsta de 68 ani, din satul Caianu Mic, județul Cluj, a fost gasita decedata la domiciliu, de catre soțul sau, in varsta de 69 de ani. La examinarea…

- Parlamentul israelian a adoptat o lege controversata, care limiteaza atributiile Politiei in cazurile de coruptie. Pana acum, procurorul general primea recomandari de la politie privind inculparea suspectilor depistati in urma anchetelor sale.

- Directorul de vanzari al diviziei de smartphone-uri a Huawei Technologies din China, Teng Hongfei , a fost arestat sub suspiciunea de luare de mita, iar politia efectueaza o investigatie, a anuntat al treilea mare producator de smartphone-uri din lume, transmite Reuters. Huawei a devansat in ultimii…

- Ana Maria Patru, fostul presedinte al Autoritatii Electorale Permanente (A.E.P.), a fost trimisa in judecata de procurorii DNA Ploiesti intr-un nou dosar in care este acuzata de trafic de influenta in forma continuata si spalare a banilor.

- Alejandro Gutierrez, fost parlamentar si un apropiat al presedintelui mexican Enrique Pena Nieto, a fost arestat in cadrul unei investigatii privind utilizarea ilegala de fonduri publice pentru finantarea campaniilor electorale ale partidului de guvernamant, scrie cotidianul The New York Times.

- Politistii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase, sprijiniti de luptatori din cadrul Serviciului de Actiuni Speciale, au efectuat ieri o perchezitie domiciliara, la locuinta tanarului care a intrat cu o arma intr-un club din Baia Mare. Politistii Serviciului Arme, Explozivi…

- Fostul primar al comunei Baia, Mihail Cirlan, a fost trimis in judecata dupa ce si-a folosit functia pentru favorizarea unor persoane, se arata intr-un comunicat remis AGERPRES, miercuri, de Biroul de presa al Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava. Potrivit sursei citate, procurorii s-au autosesizat,…

- La data de 17.12.2017 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata s ta i Terorism – Biroul Teritorial Vaslui au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatului Maftei Velu Cornel pentru savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de risc,…

- Faptele de coruptie savarsite pentru obtinerea unor foloase pentru altcineva decat pentru sine nu vor mai fi incriminate, potrivit unei initiative legislative depusa de PSD la Senat. 15 deputati ai PSD au depus, la Senat, o initiativa legislativa prin care vor schimbarea Legii pentru prevenirea, descoperirea…

- Mai multi deputati PSD au initiat un proiect de lege prin care se propune ca faptele de coruptie in urma carora se obtin foloase necuvenite pentru pentru altii sa nu mai fie incriminate. Initiativa legislativa propune modificarea Legii 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor…

- Faptele de coruptie savârsite pentru obtinerea unor foloase pentru altcineva decât pentru sine nu vor mai fi incriminate, potrivit unei initiative legislative depusa de PSD la Senat. 15 deputati ai PSD au depus, la Senat, o initiativa legislativa prin care…

- Mai multi deputati PSD au initiat un proiect de lege prin care se propune ca faptele de coruptie in urma carora se obtin foloase necuvenite pentru pentru altii sa nu mai fie incriminate, motivand ca „o asemenea abordare nu are legatura cu realitatea”. Propunerea legislativa pentru modificarea…

- O noua modificare a legilor care sanctioneaza coruptia este pregatita de coalitia PSD-ALDE. 15 parlamentari au pregatit un proiect de lege prin care faptele de acest gen in urma carora se obtin foloase necuvenite pentru sine si pentru altii sa fie modificat.

- Faptele de coruptie savârsite pentru obtinerea unor foloase pentru altcineva decât pentru sine nu vor mai fi incriminate, potrivit unei initiative legislative depusa de PSD la Senat.