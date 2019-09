Irakul va redeschide luni trecerea de frontieră cu Siria Primul ministru irakian, Adel Abdul Mahdi, a aprobat redeschiderea trecerii de frontiera de la Qaim cu Siria, care va avea loc luni, a informat agenția de știri INA, ultimul semn al normalizarii relatiilor dintre Bagdad și guvernul președintelui sirian Bashar al-Assad, potrivit Mediafax care citeaza Reuters. Trecerea de frontiera va fi redeschisa pentru calatori și comerț, a informat vineri INA, citându-l pe șeful agenției de frontiera din Irak. Orașul Qaim din provincia vestica Anbar, situat la 300 km vest de Bagdad, a fost recucerit de sub tutela organizatiei islamiste Stat Islamic… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

