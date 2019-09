Stiri pe aceeasi tema

- Decizia președintelui american Donald Trump privind demiterea lui John Bolton indica eșecul "strategiei de exercitare a presiunii maxime" de catre Washington asupra Teheranului, a declarat marți consilierul prezidențial iranian Hesameddin Ashena, scrie Mediafax, citând Reuters. …

- Președintele iranian Hassan Rouhani a facut apel miercuri la unitate pentru combaterea și depașirea „razboiului economic” impus de catre Statele Unite impotriva Iranului, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.„Trebuie sa fim uniți in aceasta lupta, pentru a caștiga razboiul economic lansat…

- Presedintele american Donald Trump a declarat astazi ca nimeni nu este autorizat sa discute cu Iranul in numele Statelor Unite. In acest context, l-a acuzat pe omologul sau francez Emmanuel Macron ca trimite "semnale amestecate" Teheranului in legatura cu posibile discutii, informeaza Reuters. "Stiu…

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi ca nimeni nu este autorizat sa discute cu Iranul in numele Statelor Unite si l-a acuzat pe omologul sau francez Emmanuel Macron ca trimite "semnale amestecate" Teheranului in legatura cu posibile discutii, informeaza Reuters. "Stiu ca Emmanuel vrea…

- Coreea de Sud planuiește sa se alature forțelor maritime conduse de SUA în Orientul Mijlociu, prin trimiterea unei unitați navale care sa ajute la protejarea petrolierelor din Strâmtoarea Ormuz, a informat presa sud-coreeana, citata de Reuters. Tensiunile din relațiile între…

- Președintele american Donald Trump a declarat ca Iranul "ar face bine sa aiba grija", la câteva ore dupa ce Teheranul a anunțat ca va crește concentrația uraniului îmbogațit peste limita permisa de Acordul atomic cu marile puteri, informeaza Mediafax citând Reuters. Tot…

- Ministrul rus pentru Energie, Alexander Novak, a declarat în urma unei întâlniri avute luni cu omologul sau iranian, Bijan Zanganeh, ca Moscova este interesata de menținerea Teheranului ca jucator egal pe piața globala a Energiei, scrie Mediafax, citând Reuters. Statele…

- Franța se opune noilor sancțiunile ale SUA impotriva Iranului, nu va participa niciodata la operațiuni militare impotriva Teheranului și pledeaza pentru calea diplomatica in soluționarea problemei iraniene, a declarat secretarul de stat al MAE de la Paris, Amelie de Montchalin.