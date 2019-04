Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat ca intentioneaza sa discute despre o posibila operatiune militara in Siria cu omologul sau rus Vladimir Putin, in cadrul vizitei oficiale pe care o va efectua la Moscova, relateaza site-ul agentiei Reuters, relateaza Mediafax.Citește și: Ucraina…

- Fortele siriene sustinute de SUA recapata controlul asupra ultimului bastion al gruparii teroriste Statul Islamic din apropierea granitei cu Irakul si se asteapta la o ''batalie decisiva'' duminica, dupa un avans lent, a declarat in cursul noptii un purtator de cuvant, citat de Reuters.…

- Fortele democratice siriene (SDF), sustinute de SUA, au anuntat joi descoperirea unei gropi comune cu cadavrele a zeci de oameni ucisi de Statul Islamic, inclusiv numeroase femei, transmite Reuters, potrivit agerpres.ro.Citește și: Inregistrare BOMBA cu viceprimarul Capitalei, despre incidentele…

- Rusia si Siria au dat publicitatii miercuri o declaratie comuna in care cer fortelor SUA sa paraseasca teritoriul sirian si sa permita persoanelor din interiorul unei tabere de refugiati situata in sud-estul tarii sa fie evacuate de catre fortele ruse si siriene, potrivit Reuters si TASS. …

- Belarus si Rusia trebuie sa aiba in vedere o reactie comuna, in caz ca Statele Unite desfasoara in Europa rachete nucleare cu raza medie de actiune, a declarat vineri presedintele Aleksandr Lukasenko, potrivit agentiei de presa Belta, preluata de Reuters. Presedintele belarus a apreciat ca o astfel…

- Presedintele american Donald Trump le-a cerut, sambata, aliatilor europeni sa ia inapoi cei "peste 800" de militanti ai organizatiei teroriste Stat Islamic si sa ii puna sub acuzare. "Statele Unite fac apel la Marea Britanie, Franta, Germania si altor aliati europeni sa ia inapoi peste 800 de luptatori…

- Președintele irakian Barham Salih a declarat luni ca omologul sau american Donald Trump nu a cerut niciodata perimisiunea ca trupele americane staționate in Irak sa „monitorizeze Iranul”, relateaza Reuters, preluata de mediafx. Trupele americane au fost trimise in Irak ca parte dintr-un acord…

- Data la care Marea Britanie paraseste Uniunea Europeana ar putea fi amanata cu cateva saptamani pentru a da timp Parlamentului sa adopte legislatia, a declarat sambata pentru BBC Andrea Leadsom, presedintele Camerei Comunelor, cel mai important oficial britanic care a lansat o astfel de idee, relateaza…