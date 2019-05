"Oficiali americani si iranieni ne-au dat asigurari ca nu doresc sa inceapa un razboi", a declarat Abdel-Mahdi in cadrul unei conferinte de presa, citat de agentia de stat Iraqi News.



Premierul irakian, a carui tara are legaturi stranse atat cu Washingtonul, cat si cu Teheranul, a anuntat ca va desfasura o vizita in Kuweit, pentru a discuta o serie de chestiuni, printre care posibilitatile de detensionare a relatiilor dintre Washington si Teheran, potrivit Agerpres.



Tensiunile dintre cele doua tari s-au agravat dupa ce presedintele iranian Hassan Rouhani a anuntat in urma…