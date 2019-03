Irakian suspectat de atacuri teroriste ce au vizat reţeaua feroviară germană Cele doua incidente - distincte -, pe cai ferate in Germania, nu s-au soldat cu victime sau pagube majore, insa ”doar o eroare tehnica a impiedicat crimele planificate”, subliniaza intr-un comunicat Parchetul din Viena.



Un irakian in varsta de 42 de ani, care traieste la Viena, este suspectat ca a fost implicat in aceste fapte, catalogate de justitia austriaca drept ”atacuri teroriste”, informeaza news.ro.



El a fost arestat luni, la domiciliu, in urma unei anchete comune a autoritatilor austriere si germane.



Parchete de la Munchen si Berlin si politia bavareza acuza,…

Sursa articol si foto: rtv.net

