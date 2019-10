Politia si protestatarii au continuat sa se confrunte in noaptea de miercuri spre joi in centrul Bagdadului, unde a fost decretata stare de asediu incepand de la ora 03:00 GMT "pana la o noua decizie", dupa doua zile de proteste soldate cu morti, transmite AFP.



Capitala Irakului, a doua cea mai populata din lumea araba, se trezeste joi intr-o atmosfera foarte tensionata, in care starea de asediu interzice circulatia vehiculelor si a persoanelor, pentru functionari s-a decretat zi libera, iar turbulentul lider siit Moqtada Sadr si-a chemat numerosii sustinatori sa se alature protestelor…