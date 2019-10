Irak: Şase morţi într-o nouă zi de violenţe (bilanţ oficial) De la reluarea joi seara a miscarii de contestare, 48 de oameni si-au pierdut viata in mai putin de 48 de ore, in manifestatii cerand 'caderea regimului' si in atacuri asupra sediilor unor partide, a unor oficiali sau grupari armate, conform comisiei mentionate si unor surse medicale si din cadrul politiei. Prima faza a protestelor, intre 1 si 6 octombrie, s-a soldat oficial cu 157 de morti, aproape toti din randul manifestantilor. Acestia cer locuri de munca, servicii de baza si condamna coruptia. Intr-un discurs catre natiune sustinut joi seara, premierul Adil Abdul-Mahdi… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

