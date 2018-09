Irak: S-au deschis secţiile de vot pentru alegerile parlamentare din Kurdistanul irakian Sectiile de vot s-au deschis duminica in Kurdistanul irakian pentru a reinnoi Parlamentul regiunii autonome din nordul Irakului, care face eforturi de redresare economica dupa esecul referendumului pentru independenta, relateaza AFP. Pana la 15.00 GMT, aproape 3,1 milioane de alegatori sunt asteptati in cele trei provincii care formeaza Kurdistanul irakian, regiune autonoma din 1991. Ei vor trebui sa aleaga dintre cei 673 de candidati proveniti din 29 de miscari politice care candideaza pentru cele 111 de locuri ale Parlamentului local. Unsprezece dintre aceste locuri sunt rezervate minoritatilor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

