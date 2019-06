Irak: Protestatari au atacat ambasada Bahreinului din Bagdad, ca reacţie la reuniunea de la Manama, organizată la iniţiativa SUA Aproximativ 200 de manifestanti irakieni au patruns in gradina ambasadei Bahreinului din Bagdad joi seara, in semn de protest fata de conferinta organizata de SUA la Manama privind dezvoltarea economica a teritoriilor palestiniene, parte a planului american mai amplu de solutionare a conflictului israeliano-palestinian, informeaza dpa si AFP.



Protestatarii au smuls insemnul ambasadei, au dat jos steagul Bahreinului si au inaltat un steag palestinian in incinta reprezentantei diplomatice situata in cartierul al-Mansur din sectorul de vest al capitalei irakiene, conform inregistrarilor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

