Alte 100 de persoane au fost ranite, dar bilantul ar putea creste. Zece dintre raniti sunt in stare critica, a adaugat ministerul.



Este pentru prima data cand pelerinajul de Ashura, una din cele mai importante zile sfinte din calendarul siit, este marcat de o astfel de tragedie la Kerbala, desi acest pelerinaj a fost in trecut tinta unor atacuri ale extremistilor suniti.



In 2013, o serie de atentate de Ashura s-au soldat cu moartea a aproape 40 de credinciosi siiti in diverse orase din Irak. In 2005, aproape 1000 de pelerini siiti veniti la mausoleul imamului Mussa Kazim din…